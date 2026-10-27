Làm thế nào thu hút dòng vốn toàn cầu vào Trung tâm Tài chính quốc tế?

Sắp ban hành quy chế cho hoạt động quỹ đầu tư, quản lý quỹ

Phát biểu khai mạc phiên chuyên đề "Trung tâm Tài chính quốc tế: Làm thế nào để thu hút dòng vốn toàn cầu", TS Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam tại TP.HCM khẳng định các nguồn tài chính mới không chỉ đơn thuần là dòng tiền mà phải gắn liền với các phương thức vận hành, mô hình phát triển, cách tiếp cận và phương pháp làm việc hoàn toàn mới. Xét trên khía cạnh không gian phát triển mới, TP.HCM khi mở rộng kết nối với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hình thành không gian công nghiệp, dịch vụ và thương mại đa dạng. Đặc biệt, khu vực này còn sở hữu tiềm năng phát triển gắn liền với kinh tế biển, logistics, đại dương, không gian vùng trời và không gian ngầm, mở ra những cách thức tiếp cận đa chiều nhằm giải quyết câu hỏi trọng tâm nhất là làm thế nào để huy động thành công các nguồn lực.

Trong các giải pháp được triển khai, Chính phủ Việt Nam đã quyết tâm lựa chọn mô hình hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) đặt tại hai trung tâm là TP.HCM và Đà Nẵng. Đến nay, khung pháp lý cho VIFC đã hoàn tất và đơn vị đã chính thức tiếp nhận 10 thành viên đầu tiên dưới hình thức "công ty đầu tư và quản lý vốn". Hai bước đi trọng tâm sắp tới tập trung vào mảng quỹ đầu tư và quản lý quỹ, với kế hoạch ban hành quy trình, quy chế tiếp nhận các quỹ đầu tư ngay trong tháng 11. Các quỹ này được phân chia theo 3 cấp độ tương thích với những mô hình tiên tiến tại Singapore, Dubai và Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm tạo nền tảng linh hoạt để huy động đa dạng các dòng vốn quốc tế.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu khai mạc phiên chuyên đề "Trung tâm Tài chính quốc tế: Làm thế nào để thu hút dòng vốn toàn cầu" sáng 27.10 ẢNH: HÙNG - TRIỀU

Ông Marc Knapper - nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Cố vấn cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) cho rằng chỉ trong hơn 1 năm qua, Việt Nam đã xây dựng xong khung pháp lý cho VIFC, thành lập một trung tâm trọng tài quốc tế và các định chế tài chính lớn làm thành viên... Đây là tốc độ rất nhanh. Với việc tìm kiếm các định chế tài chính lớn, có chất lượng và tham vọng này cũng là một thế mạnh của VIFC. Đồng thời, Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn các quan hệ đối tác trong quá trình phát triển - đây là cơ hội cho các nhà đầu tư, không phải là tìm kiếm lợi nhuận nhanh mà trở thành quan hệ đối tác dài hạn. "Mọi trung tâm tài chính đều bắt đầu tư niềm tin. Nền tảng pháp lý cho VIFC đã được xây dựng với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhà đầu tư sẽ đến vì nhiều quyết định đúng đắn và cách niềm tin được xây dựng. Tôi tin rằng VIFC với nhân tài, năng lượng của mình sẽ xây dựng thành một trung tâm tài chính lớn tại châu Á", ông Marc Knapper chia sẻ.

Nhà đầu tư mong chờ gì để rót vốn?

Ông Oscar Njuguna - Trưởng ban thành viên Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng - cho rằng để thu hút được dòng vốn, VIFC cần xây dựng niềm tin của nhà đầu tư. Niềm tin đó bao gồm một số yếu tố như quy định, quy tắc rõ ràng cho nhà đầu tư tham gia; triển khai các quy định, chính sách minh bạch và công bằng. "Mhà đầu tư đến Việt Nam không chỉ vì môi trường kinh doanh mà tìm kiếm những cơ hội kinh doanh rõ ràng. Các cơ chế ưu đãi cũng quan trọng. Ví dụ như ưu đãi thuế, để nhà đầu tư biết rõ là họ phải đóng bao nhiêu? Càng đảm bảo được sự đoán định, tránh yếu tố bất định càng tạo niềm tin cho nhà đầu tư", vị này nói.

Đồng tình, đại diện của Trung tâm Tài chính quốc tế Astana (AIFC) từ Kazakhstan cũng cho rằng, nền tảng thể chế của VIFC là quan trọng, nhưng triển khai các quy định minh bạch và đồng bộ là điều nhà đầu tư quan tâm. Bên cạnh đó, cần gắn kết hệ sinh thái tài chính của Việt Nam với khu vực, xây dựng uy tín và đưa VIFC lên bản đồ trung tâm tài chính toàn cầu. Ông đã quan sát VIFC thời gian qua và thấy Việt Nam có nhiều triển vọng. Có nhiều nhà đầu tư với những góc nhìn, đối tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như token hóa các sản phẩm, trái phiếu xanh... cũng đang quan tâm và đây là cơ hội để Việt Nam phát triển VIFC.

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam, nhấn mạnh, VIFC sẽ khó cạnh tranh về thuế với một số trung tâm tài chính khác nhưng có thể cạnh tranh bằng niềm tin. Vì thế, cần cho nhà đầu tư thấy được rằng họ có thể làm những cái gì ở VIFC mà không làm được ở Singapore hay London. Tuy nhiên, hiện nay khoảng cách lớn nhất của VIFC vẫn là làm sao để nhà đầu tư biết được thời hạn chấp thuận cho một dự án. Bởi nhà đầu tư có thể định giá được rủi ro về tín dụng nhưng không thể định giá được là khi xin phép một sản phẩm, một dự án thì khi nào được chấp thuận. Bên cạnh đó, nhà đầu tư không quan tâm đến vốn cam kết, mà cần có những hành động cụ thể. Ví dụ, họ cần thấy được có những giao dịch cụ thể hay các giao dịch tại VIFC có chi phí rẻ hơn London hay Singapore không...

Các nhà đầu tư thảo luận để thu hút dòng vốn vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam sáng 27.10 ẢNH: MAI PHƯƠNG

Ông Richard D. McClellan, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) nhận xét: Chỉ trong một thời gian ngắn, VIFC đã thiết kế cơ chế một cửa để nhà đầu tư có thể ký kết những hợp đồng, sử dụng tiêu chí như chuẩn mực kế toán quốc tế, trọng tài quốc tế.... Nhưng để xây dựng được niềm tin cho nhà đầu tư, VIFC cần có thời gian lên khoảng 10 năm chứ không phải chỉ 1-2 năm. Chính phủ đã nỗ lực lớn để xây dựng khung thể chế cho VIFC. Và trong thời gian ngắn tới sẽ ban hành bộ quy tắc về ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản, trái phiếu, fintech, thị trường giao dịch hàng hóa... "VIFC sẽ tập trung triển khai vào các sản phẩm chủ lực này trong thời gian trước mắt. Chúng tôi kỳ vọng trong vòng 6 tháng tới sẽ có những giao dịch thực tế 1 triệu USD hay 100 triệu USD hoặc lên đến cả triệu USD tại VIFC", CEO của VIFC-HCMC cho hay.