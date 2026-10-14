Nhiều nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư

Từ ngày 12 - 14.10, Tập đoàn VinaCapital tổ chức Hội nghị nhà đầu tư 2026 tại TP.HCM với hơn 140 nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Với chủ đề "Việt Nam: Vị thế mới trong chiến lược phân bổ vốn tại châu Á", hội nghị tập trung phân tích cơ hội đầu tư ở các nhóm tài sản chủ chốt tại Việt Nam trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị nhà đầu tư VinaCapital 2026 diễn ra tại TP.HCM ẢNH: VINACAPITAL

Ông Don Lam, Tổng giám đốc và cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, chia sẻ: Việt Nam không nằm ngoài những thách thức từ bối cảnh kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng nổi bật. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, được hỗ trợ bởi xuất khẩu công nghệ cao và đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng. Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi là một dấu mốc quan trọng góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ đầu tư quốc tế. Với nền tảng nhân khẩu học thuận lợi cùng dư địa lớn để tiếp tục công nghiệp hóa, đô thị hóa và nâng cao năng suất, Việt Nam sở hữu tiềm năng tăng trưởng và đầu tư dài hạn đáng kể. Câu hỏi đặt ra hiện nay không còn là liệu Việt Nam có đủ sức hấp dẫn để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư hay không, mà là Việt Nam có xứng đáng chiếm một vị trí dài hạn trong danh mục đầu tư - không chỉ là một khoản phân bổ bên lề, mà còn là một cấu phần cốt lõi trong chiến lược đầu tư.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Hoài Thu, Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, cho biết động lực tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế hiện được dẫn dắt bởi 2 trụ cột cốt lõi và phát triển song hành là quá trình công nghiệp hóa và sự trỗi dậy mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu. Trụ cột thứ nhất, đối với công nghiệp, các chỉ số đo lường về sản xuất, xuất khẩu và thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đều duy trì quỹ đạo tích cực. Đáng chú ý, bối cảnh thế giới phân cực và những xung đột địa chính trị lại vô tình củng cố vị thế của Việt Nam như một quốc gia kết nối trung lập. Trụ cột thứ hai đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế là sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu, xu hướng được kích hoạt rõ nét kể từ khi GDP bình quân đầu người của Việt Nam vượt mốc 4.000 USD. Sự cải thiện đáng kể về quy mô thu nhập đã dẫn đến xu hướng cao cấp hóa trong thói quen tiêu dùng, thể hiện qua việc người dân sẵn sàng chi trả mạnh tay cho các sản phẩm ở phân khúc cao cấp, đặc biệt là nhóm hàng hóa chăm sóc trẻ em...

Bên cạnh đó, theo đánh giá của đại diện VinaCapital, thị trường vốn Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển, cả ở kênh cổ phiếu và trái phiếu, trong khi triển vọng không chỉ đến từ câu chuyện nâng hạng thị trường. Các chính sách đổi mới, cùng việc đẩy nhanh đầu tư công, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Ngoài ra, nền tảng kinh tế vĩ mô với tỷ lệ nợ công/GDP thấp và cán cân thanh toán ổn định cũng tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dòng vốn dài hạn.