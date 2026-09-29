Chiều 29.9, Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam lần thứ 6 - năm 2026 (VIPF 2026) do Báo Tài chính - Đầu tư phối hợp với Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIREA) tổ chức được diễn ra tại TP.HCM. Với chủ đề "Cơ hội trong vòng xoáy biến động", VIPF 2026 sẽ tập trung phân tích những dịch chuyển mới của dòng vốn và chuỗi cung ứng toàn cầu, làm rõ cơ hội của Việt Nam trong cuộc đua thu hút đầu tư thế hệ mới. Bà Trang Lê - Tổng giám đốc JLL Việt Nam - cho biết, thị trường bất động sản công nghiệp đang phân hóa rõ hơn khi nhà đầu tư không còn lựa chọn địa điểm chỉ dựa trên giá trị đầu tư ban đầu mà đánh giá tổng giá trị vận hành dài hạn. Những khu công nghiệp (KCN) có kết nối với cảng biển quốc tế, sân bay và các hành lang giao thông huyết mạch đang có lợi thế. Cùng với đó, các tiêu chí về nguồn nhân lực có kỹ năng, an ninh năng lượng, lộ trình xanh, tốc độ và tính minh bạch trong triển khai ngày càng được chú trọng. Như vậy, việc cung cấp đất và hạ tầng cứng không còn đủ để cạnh tranh; KCN thế hệ mới cần tích hợp năng lượng sạch, hạ tầng kỹ thuật cao, dịch vụ hỗ trợ và hệ sinh thái nhân lực.

Việt Nam cần thúc đẩy xây dựng khu công nghiệp sinh thái để đón các nhà đầu tư lớn ẢNH: BTC

Chia sẻ tại Diễn đàn, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ (Chủ đầu tư KCN Phú Mỹ 3) - cho hay trước đây, nhà đầu tư dịch chuyển sang để nhanh chóng sản xuất, mượn xuất xứ xuất khẩu. Còn hiện nay, các tập đoàn lớn từ Trung Quốc dịch chuyển sang đòi hỏi KCN phải đạt chuẩn phát triển bền vững và đáp ứng khắt khe các tiêu chí ESG (Environmental, Social, Governance - Môi trường, Xã hội, Quản trị). Song song, cần phân biệt thực tế giữa KCN truyền thống và KCN thế hệ mới: KCN truyền thống trước đây phát triển đơn giản, đền bù xong đến đâu làm đến đó, cuốn chiếu nên chi phí vốn thấp, giá thuê đất mềm. Còn KCN thế hệ mới hướng tới bền vững và sinh thái bắt buộc phải đầu tư hạ tầng đồng bộ khép kín ngay từ đầu. Chi phí tài chính và vốn đầu tư ban đầu quá lớn khiến giá thuê đất KCN thế hệ mới tăng cao. Khi giá thuê đất tăng, cộng với năng suất lao động của công nhân Việt Nam còn thấp hơn so với quốc tế, năng lực cạnh tranh bị ảnh hưởng rõ rệt. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay chính là thủ tục hành chính và giấy phép đầu tư: Nhà đầu tư chọn KCN thế hệ mới đã có sẵn đầy đủ hạ tầng đường xá, điện nước, xử lý nước thải. Họ cần đưa nhà máy vào vận hành nhanh để kịp đơn hàng. Nhưng thủ tục cấp phép đầu tư, phép môi trường, PCCC, thiết kế cơ sở kéo dài dai dẳng. Theo quy định là 45 ngày, nhưng cộng dồn các bước thủ tục thực tế phải mất 6 - 8 tháng, thậm chí cả năm. Do vậy, nếu không cải cách thủ tục hành chính thực chất, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội thu hút các nhà đầu tư lớn...