Chủ tịch Nguyễn Văn Được đánh giá cao Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3

Ngày 5.7, UBND TP.HCM đã tổ chức đoàn khảo sát và làm việc với chủ đầu tư Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì buổi làm việc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ 2, từ trái sang) làm việc tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 ẢNH: NGUYỄN LONG

Báo cáo với đoàn làm việc, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ cho biết Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 là khu công nghiệp chuyên sâu duy nhất tại Việt Nam có quy mô 999 ha, được thành lập vào năm 2014, dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, với mục tiêu thu hút các doanh nghiệp của Nhật Bản nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp Việt Nam.

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 còn là khu công nghiệp kiểu mẫu, thông minh theo định hướng sinh thái, cộng sinh công nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành, góp phần phát triển bền vững nền kinh tế khu vực và hiện thực hóa các tiêu chuẩn năng lượng xanh và ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Khu công nghiệp này đáp ứng nhu cầu về "hạ tầng mềm" là dịch vụ một cửa chuyên nghiệp, hoạt động 24/7 với đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm để hỗ trợ các nhà đầu tư mọi mặt về các thủ tục pháp lý, kỹ thuật toàn diện trong giai đoạn nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư cũng như trong suốt quá trình hoạt động sản xuất. Khu công nghiệp đã được các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài cũng như các tập đoàn uy tín hàng đầu thế giới tin tưởng và đánh giá rất cao.

"Tỷ suất đầu tư bình quân trên 1 ha đất công nghiệp cho thuê đạt khoảng 10 - 12 triệu USD, thuộc nhóm cao so với mặt bằng chung của các khu công nghiệp tại Việt Nam. Điều này cho thấy Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 không chỉ thu hút được vốn đầu tư lớn mà còn thu hút được các dự án có quy mô và hàm lượng đầu tư cao", bà Nhi chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh và những thành công mà Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đạt được trong thời gian qua.

Theo ông Được, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 có quy hoạch bài bản; quy chế hoạt động, quản lý của khu công nghiệp hiện đại, cung cấp đầy đủ các tiện ích cho nhà đầu tư.

"Khu công nghiệp đang làm hồ sơ sinh thái, tỷ suất đầu tư cao, đây là khu công nghiệp rất hiệu quả. Đây cũng là mẫu mô hình mà thành phố muốn tìm đến và phát triển", ông Được nhấn mạnh.