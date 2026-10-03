Thị trường chứng khoán tiến sát 14 triệu tài khoản, huy động 731.600 tỉ trong 9 tháng

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 9 và quý 3 năm 2026 cho biết, tới cuối tháng 8, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 13,89 triệu tài khoản, tăng gần 17% so với cuối năm 2025.

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong số gần 14 triệu tài khoản giao dịch, số lượng tài khoản giao dịch trong nước là 13,83 triệu tài khoản, chủ yếu là tài khoản của nhà đầu tư cá nhân.

Số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài là 52.633 tài khoản. Trong đó, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 47.719 tài khoản; của nhà đầu tư là tổ chức đạt 4.914 tài khoản.

Theo Cục Thống kê, tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán 9 tháng năm 2026 đạt 731.600 tỉ đồng, tăng 85,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiến sát mốc 14 triệu tài khoản giao dịch, chủ yếu là tài khoản giao dịch cá nhân, huy động hơn 731.600 tỉ ẢNH: GIA HÂN

Tính riêng thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 30.9, chỉ số VN-Index đạt 1.768,62 điểm, giảm 0,9% so với cuối năm 2025. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 10,3 triệu tỉ đồng, tăng 3,3%.

Giá trị giao dịch bình quân tháng 9 đạt 17.700 tỉ đồng/phiên, giảm 5% so với bình quân tháng trước. Tính chung 9 tháng năm 2026, giá trị giao dịch bình quân đạt 25.600 tỉ đồng/phiên, giảm 12,4% so với bình quân năm 2025.

Còn ở thị trường trái phiếu, giá trị giao dịch bình quân tháng 9 đạt 21.800 tỉ đồng/phiên, tăng 26,8% so với bình quân tháng trước. Tính chung 9 tháng năm 2026, giá trị giao dịch bình quân đạt 17.100 tỉ đồng/phiên, tăng 15,3% so với bình quân năm 2025.

Vào ngày 21.9 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, kỳ vọng thu hút hàng tỉ USD từ các quỹ đầu tư toàn cầu. Cục Thống kê cho biết, đây là "dấu mốc quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam".

Tuy nhiên, sau khi được nâng hạng, thị trường chứng khoán có dấu hiệu "đi lùi"; dòng vốn ngoại vẫn chưa ngay lập tức đảo chiều. Trong tháng 9, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng 849,7 tỉ đồng.

Tại họp báo Chính phủ trưa 3.10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết sẽ báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa luật Đầu tư, luật Chứng khoán, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán.

Lãi suất cho vay cơ bản ổn định

Về hoạt động ngân hàng, Cục Thống kê cho biết, tính đến thời điểm 28.9.2026, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 9,78% so với cuối năm 2025 (cùng thời điểm năm trước tăng 9,99%). Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 10,89% (cùng thời điểm năm trước tăng 13,37%).

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, lãi suất cho vay và lãi suất huy động được giữ ổn định ẢNH: GIA HÂN

Trong quý 3/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất. Tại thời điểm tháng 8, lãi suất tiền gửi bình quân bằng đồng Việt Nam của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1 - 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng. Bình quân lãi suất các kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 24 tháng từ 4,1 - 8,1%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và dư nợ hiện hữu ở mức 8,4 - 10,7%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng đồng Việt Nam đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,0%/năm, bằng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cục Thống kê đánh giá, mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay cơ bản ổn định.

Cạnh đó, tỷ giá trung tâm được điều hành chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường. Đến ngày 30.9, tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 VND/USD, tăng 2,01% so với thời điểm cuối năm 2025.

Về tín dụng chính sách xã hội, đến ngày 30.9, tổng số vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 118.500 tỉ đồng, với hơn 1,58 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn từ đầu năm.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 457.500 tỉ đồng, tăng 10,6% so với năm 2025 với hơn 6,6 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ.