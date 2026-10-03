Trình Quốc hội sửa luật Chứng khoán trong tháng 10

Thông tin tại họp báo Chính phủ trưa 3.10 về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay, việc tổ chức roadshow vừa qua cho thấy sức hút của thị trường.

Để tiếp tục duy trì thứ hạng và phát triển cao hơn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế. Chính phủ dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán ngay trong kỳ họp tháng 10, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi thị trường được nâng hạng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi ẢNH: VGP

Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định liên quan tới IPO để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp niêm yết, triển khai giải pháp khuyến khích doanh nghiệp có quy mô lớn, quản trị tốt của nhà đầu tư nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Đồng thời, trình Quốc hội sửa luật Đầu tư để làm rõ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán thông qua xác định tỷ lệ được tham gia thị trường với những doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường. Các giải pháp phát hành trái phiếu ra công chứng, trái phiếu riêng lẻ, đa dạng hóa chứng khoán và trái phiếu phái sinh như trái phiếu xanh…

Cùng với tạo ra nguồn cung sẽ tạo ra cầu đầu tư trên thị trường, với giải pháp là phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức trên thị trường, tăng cơ cấu nhà đầu tư tổ chức trên thị trường, nhằm tạo sự bền vững cho thị trường.

Bộ Tài chính cũng có đề án riêng phổ cập, đào tạo các nhà đầu tư trong nước, hướng tới nhà đầu tư cá nhân cũng có thể tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm và có trình độ cao hơn khi tham gia thị trường.

Tín dụng 9 tháng tăng hơn 16%

Thông tin thêm về điều hành tín dụng, ông Phạm Thanh Hà, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho hay, trong 9 tháng năm nay, tăng trưởng tín dụng đạt 20,75 triệu tỉ đồng, tăng 16,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều giải pháp thúc đẩy cấp tín dụng cho công trình, dự án trọng điểm, ưu tiên, hỗ trợ cho tăng trưởng, như hướng dẫn cấp tín dụng cho nhà ở xã hội, khu công nghiệp, chế xuất, nhà hàng, nghỉ dưỡng… không tính vào dư nợ cần kiểm soát. Tập trung vốn cho các công trình dự án quy mô lớn, trọng điểm.

Quý cuối năm 2026, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục sửa đổi cơ chế, chính sách về tín dụng, tạo thuận lợi cho vay và tiếp cận vốn vay. Tập trung tín dụng ưu tiên ngành là động lực tăng trưởng, kiểm soát chặt chẽ ngành rủi ro.

Đồng thời, triển khai chính sách tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp, đơn giản hóa quy trình, tăng cường chuyển đổi số, tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nông lâm thủy sản, nhà ở xã hội…