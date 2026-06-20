Thị trường chứng khoán nâng hạng, cơ hội đón dòng vốn mới

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc VDSC nhấn mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một cột mốc quan trọng khi triển vọng nâng hạng bởi FTSE Russell trở nên rõ nét hơn, mở ra cơ hội đón nhận dòng vốn mới và tạo động lực cho một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong bối cảnh cơ hội luôn đan xen rủi ro từ lạm phát, tỷ giá, lãi suất, chi phí sản xuất và căng thẳng địa chính trị toàn cầu, nhà đầu tư cần duy trì sự linh hoạt, thận trọng và có chiến lược rõ ràng.

Hội thảo "Đón sóng nâng hạng - Vững bước chu kỳ mới" ẢNH: T.XUÂN

Theo bà Nguyễn Thị Phương Lam - Giám đốc Phân tích VDSC, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch sang một chu kỳ tăng trưởng mới. Nếu giai đoạn 2011 - 2019 là chu kỳ tăng trưởng ổn định quanh mức 6 - 7% và giai đoạn 2020 - 2023 bị gián đoạn bởi đại dịch, thì từ năm 2024 nền kinh tế đã quay lại quỹ đạo phục hồi rõ hơn. Điểm khác biệt của chu kỳ tới không chỉ nằm ở mục tiêu tăng trưởng cao hơn, mà còn ở cách Việt Nam cần tăng trưởng để hướng tới mức trên 10% trong giai đoạn 2026 - 2030. Ở góc nhìn chính sách, ưu tiên điều hành trong giai đoạn tới là xử lý các điểm nghẽn nền tảng của nền kinh tế. Các thông điệp chính sách nổi bật xoay quanh tháo gỡ thể chế, tăng tốc thực thi, phân cấp - phân quyền đi kèm kiểm soát trách nhiệm, tinh gọn bộ máy, thúc đẩy đầu tư công, hạ tầng, logistics, khu công nghiệp và nâng cấp nền kinh tế lên các chuỗi giá trị công nghệ cao. Bức tranh nửa cuối năm 2026 vẫn đối mặt nhiều "cơn gió ngược" từ bên ngoài và trong nước. Đó là lạm phát toàn cầu chưa hoàn toàn hạ nhiệt do xung đột địa chính trị kéo dài khiến giá năng lượng và nguyên vật liệu biến động, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn còn thận trọng. Trong nước, doanh nghiệp vẫn chịu áp lực chi phí đầu vào cao, khả năng hấp thụ vốn chưa đồng đều, một số cân đối vĩ mô chịu sức ép dẫn đến tâm lý đầu tư còn thận trọng.

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có phải là nhân tố chủ chốt để thu hút dòng vốn ngoại trở lại, TS Hồ Quốc Tuấn - giảng viên cao cấp Đại học Bristol, Anh quốc cho rằng, dòng vốn vào thị trường mới nổi trong nửa đầu năm 2026 chịu cạnh tranh mạnh từ độ tập trung vốn vào Mỹ, câu chuyện AI và các tài sản thanh khoản cao dạng "cash-like". Nếu loại trừ Trung Quốc, dòng vốn vào thị trường mới nổi châu Á tập trung nhiều vào trái phiếu hơn cổ phiếu, trong khi nhiều thị trường cổ phiếu lớn như Hàn Quốc, Ấn Độ và Brazil ghi nhận tình trạng rút ròng. Trong bối cảnh đó, định giá rẻ của châu Á không còn đủ hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài nếu thiếu một câu chuyện tăng trưởng rõ ràng. Việt Nam cần "bán" một câu chuyện đầu tư đủ thuyết phục hơn. Thách thức hiện nay của thị trường Việt Nam không chỉ do thanh khoản và động lượng, mà còn đến từ sự thuyết phục trong câu chuyện tăng trưởng bằng đầu tư công, nỗi lo ngại về thiếu hụt năng lượng và vốn, hay sức hút về lĩnh vực công nghệ. Từ góc nhìn quốc tế, TS Hồ Quốc Tuấn nhấn mạnh nâng hạng chỉ là bước khởi đầu nhưng không phải "đũa thần" giúp dòng vốn ngoại quay lại ngay lập tức. Câu chuyện nâng hạng chỉ có thể phát huy tác dụng bền vững nếu đi kèm cải thiện quản trị thị trường, thanh khoản, minh bạch và chất lượng doanh nghiệp niêm yết.

"Việt Nam có quyền kỳ vọng nâng hạng sẽ giúp thị trường gia tăng độ nhận diện, nhưng cơ hội từ nhà đầu tư nước ngoài có thể đến không chỉ qua dòng vốn ETF mà còn từ dòng vốn FDI, quỹ chủ động dài hạn và các nhà đầu tư tìm kiếm doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt", TS Hồ Quốc Tuấn cho hay.