Năng lực cạnh tranh của Việt Nam xếp top đầu thế giới

Đây là lần đầu tiên, IMD đưa Việt Nam vào bảng xếp hạng, nâng tổng số nền kinh tế được đánh giá năm 2026 lên 70.

Bảng xếp hạng dựa trên bốn lĩnh vực chính, gồm hiệu quả kinh tế, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả kinh doanh và cơ sở hạ tầng. IMD sử dụng 172 chỉ số thống kê và 92 chỉ số từ khảo sát ý kiến của giới lãnh đạo, tổng cộng 264 chỉ số để cho kết quả của bảng xếp hạng.

Theo đó, năng lực cạnh tranh của Việt Nam xếp ở vị trí 27/70 nền kinh tế lớn của thế giới. Điểm của các lĩnh vực chính như sau: Hiệu quả kinh tế 63,4 điểm, xếp hạng 19; hiệu quả quản lý nhà nước 60,9 điểm, xếp hạng 26; hiệu quả kinh doanh 70,6 điểm, xếp hạng 19; cơ sở hạ tầng 45,2 điểm, xếp hạng 46.

Một số chỉ số quan trọng của Việt Nam trong bảng xếp hạng như kinh tế trong nước, hạng 16; thương mại quốc tế hạng 6; đầu tư quốc tế hạng 53; việc làm hạng 11; giá cả hạng 34…

Xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam đứng hạng 27 trên 70 nền kinh tế lớn của thế giới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặt khác, IDM cũng chỉ ra những thách thức đối với năng lực cạnh tranh của Việt Nam khi phụ thuộc cao vào xuất khẩu làm tăng tính dễ tổn thương trước các cú sốc bên ngoài. Năng suất, khả năng ứng dụng công nghệ và năng lực đổi mới vẫn chưa đạt tiềm năng. Nhu cầu gia tăng đang tạo áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng năng lượng và quá trình chuyển đổi. Rủi ro khí hậu và môi trường đang ảnh hưởng đến tăng trưởng và chất lượng cuộc sống. Cần phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng để hỗ trợ tốt hơn cho quá trình chuyển đổi kinh tế.

Trong bảng xếp hạng, đứng ngay trước Việt Nam là Thái Lan, ở vị trí thứ 26, tăng lên 4 bậc so với năm trước. Tờ báo của Thái The Nation Thailand cho rằng, "sự cải thiện này che giấu những điểm yếu cấu trúc sâu sắc hơn về năng suất, giáo dục, công nghệ và quản trị, trong khi việc Việt Nam lần đầu tiên vào top 27 tạo thêm áp lực buộc Thái Lan phải đẩy nhanh cải cách".

Trên toàn cầu, Singapore vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh, tiếp theo trong top 10 gồm Hồng Kông, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung Quốc), UAE, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Thụy Điển, Mỹ. Các thứ hạng cao khác của châu Á có Trung Quốc 12, Malaysia 15, Hàn Quốc 21…