VinaCapital niêm yết 2 quỹ ETF chiến lược trên HOSE

VinaCapital chính thức niêm yết hai quỹ ETF chiến lược gồm VinaCapital VNMITECH (mã giao dịch FUEMITEC) và VinaCapital VN50 GROWTH (mã giao dịch FUEVN50G) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

VinaCapital VNMITECH là quỹ ETF chiến lược mô phỏng chỉ số VNMITECH, tập trung vào ba nhóm ngành công nghiệp, công nghệ và vật liệu - những lĩnh vực then chốt thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp, phát triển hạ tầng, và tăng trưởng khu vực tư nhân. Quỹ mang đến sự tiếp cận chọn lọc vào các doanh nghiệp dẫn đầu trong công nghệ cao, tự động hóa, sản xuất tiên tiến, vật liệu chiến lược và logistics hiện đại. Chiến lược đầu tư tuân thủ quy trình minh bạch, giới hạn tỷ trọng theo ngành, điều chỉnh trọng số theo thanh khoản và tái cân bằng định kỳ, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ với quá trình hiện đại hóa công nghiệp và số hóa của Việt Nam.

VinaCapital chính thức niêm yết hai quỹ ETF chiến lược trên HOSE ẢNH: VINACAPITAL

Trong khi đó, VinaCapital VN50 GROWTH là quỹ ETF chiến lược mô phỏng chỉ số VN50 Growth, được thiết kế để tiếp cận 50 doanh nghiệp có vốn hóa lớn và vừa tốt nhất tại thị trường Việt Nam và được chọn lọc từ rổ VNAllshare. Quỹ áp dụng bộ lọc cơ bản về vốn hóa, thanh khoản và chất lượng quản trị, kết hợp mô hình xếp hạng tăng trưởng EPS theo phân vị để ưu tiên các doanh nghiệp có đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và bền vững. Với cấu trúc danh mục đa dạng hóa (tối đa 10%/cổ phiếu, 40%/ngành), quỹ thích ứng linh hoạt qua các chu kỳ thị trường, đồng thời duy trì sự tiếp cận vào các động lực tăng trưởng chủ chốt tại Việt Nam.

Ông Brook Taylor, Tổng giám đốc VinaCapital, chia sẻ: "Việc hai quỹ ETF chiến lược chính thức được niêm yết là một cột mốc quan trọng, phản ánh sự trưởng thành ngày càng rõ nét của thị trường vốn Việt Nam. Chúng tôi tin rằng trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới tăng trưởng bền vững và minh bạch hơn, việc đưa các quỹ vào giao dịch sẽ giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường một cách hiệu quả và thuận lợi hơn. Đây cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của VinaCapital trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam".

Tính từ thời điểm kết thúc đợt chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng lần đầu (IPO) vào ngày 4.3.2026 đến ngày 31.5.2026, hai quỹ ETF chiến lược của VinaCapital đã ghi nhận hiệu quả bước đầu tích cực với đạt mức tăng trưởng NAV/CCQ lần lượt khoảng 3% và 15,7%, vượt trội so với mức tăng 10,7% của VN-Index. Với hai quỹ ETF chiến lược mới, VinaCapital tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc mang đến các giải pháp đầu tư hiện đại, minh bạch và hiệu quả, đồng hành cùng nhà đầu tư trên hành trình khai thác tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.