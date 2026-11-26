Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và đang trải qua một giai đoạn chuyển biến hết sức sâu sắc, mang tính bước ngoặt, tạo ra rất nhiều những cơ hội và thách thức đối với các nước trên thế giới, trong đó có các nước khu vực tiểu vùng Mê Kông.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại họp báo ẢNH: GIA HÂN

"Đây là 2 hội nghị cấp cao thường kỳ của 2 cơ chế hợp tác này và là hai cơ chế hợp tác có vai trò quan trọng hàng đầu đối với khu vực Mê Kông. Thông thường, các hội nghị cấp cao này được tổ chức 2 năm một lần", bà Nguyễn Minh Hằng cho biết.

Đối với khu vực tiểu vùng Mê Kông, bên cạnh rất nhiều thời cơ, thuận lợi, các nước cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức chung, những thách thức mang tính xuyên biên giới, như là vấn đề về biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, tội phạm mạng... ; đặt ra những yêu cầu mới đối với các cơ chế hợp tác của tiểu vùng.

"Hai hội nghị lần này cũng diễn ra trong một bối cảnh các nước tiểu vùng Mê Kông đang rất quyết tâm, nỗ lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước và đều theo hướng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững", bà Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh, yêu cầu tình hình chung của quốc tế, khu vực và yêu cầu đặt ra đối với mỗi nước như vậy, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, tất cả các nước Mê Kông đều hết sức coi trọng và đặt nhiều kỳ vọng vào 2 hội nghị cấp cao.

Các nước đều rất mong muốn và kỳ vọng 2 hội nghị cấp cao lần này sẽ thống nhất được những định hướng hợp tác mới và tạo ra những bước chuyển quan trọng cả về những nội dung ưu tiên hợp tác cũng như phương thức triển khai, để 2 cơ chế này đem lại những kết quả, lợi ích thiết thực hơn và cùng phát triển của khu vực tiểu vùng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết, đến nay, các nước thành viên đều bày tỏ sự nhất trí rất cao với chủ đề và các ưu tiên được đề xuất để thảo luận tại hội nghị.

Tại các hội nghị cấp cao lần này, dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng.

Đó là kết nối trên các lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics đến kết nối về môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục, con người, qua đó tạo ra không gian phát triển chiến lược mới cho các nước tiểu vùng.

Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về các biện pháp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu vực trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại chính các nước tiểu vùng.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ trao đổi về tăng cường hợp tác giữa các nước tiểu vùng trong khuôn khổ 2 cơ chế này để ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức đang diễn ra gay gắt, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước khu vực sông Mê Kông, qua đó đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài cho người dân trong khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chia sẻ, việc đăng cai 2 hội nghị cấp cao vừa là vinh dự, trách nhiệm nhưng cũng là cơ hội rất quan trọng để Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động và thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mê Kông là khu vực có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu với Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, công tác chuẩn bị tổ chức 2 hội nghị đã được triển khai rất bài bản, đồng bộ, khẩn trương và được các nước thành viên đánh giá rất cao.

"Với sự ủng hộ của các nước thành viên, các nước tiểu vùng Mê Kông, với tinh thần đóng góp hết sức trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò là nước chủ nhà, 2 hội nghị tới đây sẽ thành công tốt đẹp và thực sự tạo ra những chuyển biến thực chất trong cơ chế hợp tác tiểu vùng này, góp phần củng cố đoàn kết, tin cậy chính trị giữa các nước Mê Kông, đóng góp thực sự vào sự phát triển của các quốc gia tiểu vùng Mê Kông và của Cộng đồng ASEAN", Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh.