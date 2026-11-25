Ngày 25.11, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, ngày 28.11, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác 4 nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Kông (ACMECS), tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước CLMV-ASMECS ẢNH: TUẤN MINH - CHINHPHU.VN

Các hội nghị sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Hợp tác CLMV được thành lập năm 2004, gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Mục tiêu hình thành hợp tác CLMV là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN, thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực.

Hội nghị CLMV năm nay có chủ đề "Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng", tập trung thảo luận về: gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực; huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho hợp tác.

Theo Ban Thư ký ASEAN, trong giai đoạn 2000 - 2024, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người của CLMV đạt trung bình 10%/năm, cao hơn mức 6,3%/năm của ASEAN-6. Năm 2025, trao đổi thương mại của 4 nước CLMV với thế giới đạt khoảng 1.040,7 tỉ USD; đóng góp 23,8% tổng giá trị trao đổi thương mại của ASEAN với thế giới, tăng nhẹ so với mức 23% của năm 2024...

Hợp tác CLMV cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của các đối tác phát triển. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã đưa hợp tác tiểu vùng, trong đó có hợp tác tiểu vùng Mê Kông, trở thành một trong những trụ cột ưu tiên của Tầm nhìn ASEAN 2045 (2025), phản ánh bước chuyển chiến lược, thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất của các lãnh đạo ASEAN hỗ trợ hợp tác CLMV thông qua Ban Thư ký ASEAN.

Việt Nam coi trọng hợp tác CLMV, tích cực đóng góp vào việc tăng cường phối hợp và thúc đẩy hợp tác giữa các nước Mê Kông.

Chiến lược hợp tác ACMECS được thành lập năm 2003, gồm các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam. Hợp tác ACMECS là khuôn khổ hợp tác nội khối duy nhất gồm tất cả 5 nước Mê Kông. Mục tiêu là hỗ trợ các nước tăng cường hợp tác, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực, và thúc đẩy phát triển bền vững.

ACMECS là cơ chế nội khối duy nhất gồm cả 5 nước Mê Kông, do đó Việt Nam tích cực thúc đẩy phối hợp xây dựng quan điểm, tiếng nói chung của các nước Mê Kông với các đối tác, tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác phát triển nhằm đa dạng hóa nguồn lực.

Việt Nam đã chủ động tham gia cơ chế hợp tác ACMECS và có vai trò quan trọng trong định hướng hợp tác thông qua thúc đẩy các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, nhu cầu chung của các nước tiểu vùng, nhất là đưa vấn đề nguồn nước trở thành một lĩnh vực ưu tiên hợp tác của ACMECS.

Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề "Tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững". Lãnh đạo các nước sẽ tập trung trao đổi: rà soát hợp tác ACMECS; định hướng hợp tác trong tương lai và xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới.