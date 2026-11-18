Sáng 18.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp song phương Tổng thống Peru Keiko Fujimori bên lề Tuần lễ cấp cao APEC.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Peru Keiko Fujimori ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Peru - người bạn gần gũi, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Trên tinh thần đó, để đưa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Peru ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đề nghị Peru tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Peru, trong đó có Tập đoàn Viettel.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Peru ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Keiko Fujimori thăm Việt Nam vào dịp phù hợp và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng thống Keiko Fujimori nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Peru và Việt Nam; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm, nhất là kinh tế số, thương mại nông sản, năng lượng, khai thác khoáng sản. Nhấn mạnh Peru và Việt Nam đều là những nền kinh tế có độ mở lớn, Tổng thống Peru hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư tại Peru, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số, thương mại; trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm cấp nhà nước tới Peru.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương, nhất là Liên Hiệp Quốc, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và APEC; thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và khu vực Mỹ Latinh.

Việt Nam sẵn sàng xem xét mở cửa thị trường cho nông sản của Mexico

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với các nước bạn bè truyền thống tại khu vực Mỹ Latinh, trong đó có đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Tây bán cầu là Mexico.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Mexico ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống thăm Việt Nam vào dịp phù hợp và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, y học cổ truyền; sẵn sàng tăng cường phối hợp với Mexico tại các diễn đàn liên khu vực như APEC, CPTPP; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi để xử lý các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế - thương mại về sản phẩm thép và tôm của Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng xem xét mở cửa thị trường cho nông sản của Mexico.

Tổng thống Claudia Sheinbaum khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, xem Việt Nam là cầu nối quan trọng để Mexico tăng cường hợp tác với ASEAN; đề nghị hai nước nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm.

Tổng thống Claudia Sheinbaum trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mexico để tiếp tục đi sâu trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi bên.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo chia sẻ sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương, nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.