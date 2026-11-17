Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư

Tiếp ông Vương Thành, Tổng giám đốc Tập đoàn TCL, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư vào công nghệ hiển thị, điện tử thông minh, nghiên cứu và phát triển, công nghiệp hỗ trợ và các công đoạn có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Vương Thành, Tổng giám đốc Tập đoàn TCL ẢNH: TTXVN

Ông Vương Thành khẳng định TCL sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư, đào tạo nhân lực, mở rộng hợp tác, thu hút các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng.

Từ hoạt động thực tiễn, Tổng giám đốc Tập đoàn TCL đề xuất tăng cường chính sách hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành sản xuất, khắc phục thiếu hụt lao động có kỹ năng; hợp tác về công nghiệp phụ trợ; triển khai sớm những dự án mới tại Việt Nam.

Ghi nhận những kiến nghị của tập đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TCL chủ động cùng các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và viện nghiên cứu của Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế; tăng cường thực tập, đào tạo tại doanh nghiệp, phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, cán bộ quản lý người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Tập đoàn TCL tiếp tục phát huy kết quả hợp tác, có thêm các dự án chất lượng cao, đồng hành cùng Việt Nam phát triển nền công nghiệp hiện đại và nâng cao năng lực tự chủ. Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Mở rộng nghiên cứu và phát triển

Tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Chery Holdings, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Chery coi Việt Nam là địa bàn đầu tư chiến lược và hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để phát triển sản xuất công nghiệp, công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Chery Holdings ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chery phát huy năng lực nghiên cứu, sản xuất, quản trị và mạng lưới thị trường để hợp tác phát triển công nghiệp ô tô hiện đại, xanh, thông minh và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Ông Doãn Đồng Dược cho biết Tập đoàn Chery Holdings xác định Việt Nam là địa bàn chiến lược tại Đông Nam Á; mong muốn thúc đẩy hợp tác góp phần phát triển công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng tại Việt Nam và mở rộng và tăng cường đầu tư tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn doanh nghiệp lớn không chỉ đầu tư sản xuất mà còn mở rộng nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ; hợp tác với đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam; đào tạo kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý người Việt Nam để từng bước làm chủ công nghệ; đề nghị Tập đoàn Chery Holdings có lộ trình nâng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển nhà cung ứng linh kiện, vật liệu và dịch vụ trong nước.

Nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, bình đẳng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong tập đoàn phối hợp với Geleximco triển khai hợp tác thiết thực, góp phần phát triển công nghiệp Việt Nam hiện đại và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Tiếp ông Từ Tử Dương, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng (ZTE), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận tập đoàn đã tham gia hợp tác hiệu quả, phát triển hạ tầng viễn thông và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam; mong tập đoàn tiếp tục hợp tác lâu dài, hiệu quả với các đối tác Việt Nam.

Ông Từ Tử Dương cho biết trong thời gian tới, ZTE mong muốn hợp tác với Việt Nam về phát triển trung tâm dữ liệu xanh, điện toán đám mây, viễn thông, hạ tầng AI, máy chủ, lưu trữ và mạng tính toán; quản lý thông minh tại các ngành điện tử, cơ khí chế tạo, thông qua dự án thí điểm đào tạo nhân lực, trao đổi kỹ thuật, xây dựng phòng thí nghiệm, phát triển năng lực công nghệ trong lĩnh vực AI và mạng tính toán.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích Tập đoàn ZTE phối hợp với các doanh nghiệp, khu công nghiệp và cơ quan liên quan của Việt Nam lựa chọn một số dự án thí điểm; đề nghị tập đoàn chủ động phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư, trao đổi chuyên gia, nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm và dự án hợp tác thực hành; chú trọng phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư Việt Nam có khả năng nghiên cứu, vận hành và phát triển công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn cụ thể hóa các định hướng nêu trên thành chương trình, dự án hợp tác với đối tác Việt Nam, xác định rõ mục tiêu, công nghệ, nguồn lực và hiệu quả dự kiến; đồng thời quan tâm phát triển nhà cung cấp, đối tác công nghệ và năng lực nghiên cứu tại Việt Nam.