Đưa cực Nam tổ quốc thành điểm đến quốc gia

Ngày 7.12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2050, mở ra giai đoạn tổ chức không gian phát triển bài bản cho vùng đất cực Nam Tổ quốc – nơi được định vị trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa và trải nghiệm đặc sắc của ĐBSCL.

UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2050 ẢNH: CTV

UBND tỉnh Cà Mau thống nhất phạm vi nghiên cứu quy hoạch trên diện tích 20.100ha thuộc hai xã Đất Mũi và Đất Mới, trong đó khu vực xây dựng trọng tâm rộng 2.100ha tại xã Đất Mũi. Đây là bước triển khai cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2030 và các định hướng chiến lược của tỉnh đến năm 2050, tạo nền tảng pháp lý để quản lý xây dựng, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư đồng bộ.

Theo quy hoạch, Mũi Cà Mau được định hướng trở thành điểm đến tầm cỡ quốc gia, nổi bật với sản phẩm du lịch sinh thái rừng ngập mặn, trải nghiệm văn hóa miền Tây sông nước, du lịch biển đảo và tham quan đặc trưng của vùng cực Nam. Các mục tiêu cụ thể tập trung vào tổ chức không gian phát triển hợp lý, sử dụng đất hiệu quả, gắn kết hạ tầng kỹ thuật – xã hội và đảm bảo môi trường bền vững, đồng thời kết nối liên hoàn với các tuyến, điểm du lịch trong tỉnh và toàn vùng ĐBSCL.

Quy hoạch cũng xác lập vai trò của Trung tâm Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau như hạt nhân phát triển dịch vụ, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, nơi tập trung các lợi thế về tài nguyên du lịch và khả năng thu hút dự án. Hướng phát triển được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với các địa phương khác của vùng, hướng đến chuỗi sản phẩm du lịch không trùng lặp, tăng trải nghiệm cho du khách.

Với thời hạn quy hoạch đến năm 2050, nhiệm vụ đặt ra đồng thời yêu cầu nghiên cứu đầy đủ yếu tố tự nhiên, hiện trạng dân cư, tác động biến đổi khí hậu và đảm bảo nguyên tắc phát triển xanh – bền vững. Đây được xem là bước khởi tạo quan trọng để định hình tương lai của Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, nơi được kỳ vọng trở thành điểm đến biểu tượng của cả nước trong những thập niên tới.