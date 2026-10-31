Đưa dịch vụ chăm sóc người cao tuổi đến tận nhà

Ngày 31.10, tại hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên năm 2026 với chủ đề “Lão khoa tích hợp trong kỷ nguyên già hóa dân số” do Bệnh viện Thống Nhất tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh hàng đầu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo Thứ trưởng, trước thực trạng này, việc chăm sóc người cao tuổi cần được tổ chức toàn diện, từ bệnh viện đến gia đình và cộng đồng, phù hợp với định hướng của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Ông đề cập việc phát triển các mô hình chăm sóc tại nhà, trung tâm chăm sóc ban ngày, cơ sở chăm sóc nội trú và các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi. Việc mở rộng các dịch vụ này không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe mà còn tạo điều kiện phát triển "kinh tế chăm sóc", góp phần đào tạo nhân lực và tạo việc làm.

Thứ trưởng đề nghị các cơ sở đào tạo, đặc biệt là cơ sở đào tạo y tế, tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ chăm sóc người cao tuổi tại nhà và các trung tâm.

Đối với y tế cơ sở, Thứ trưởng cho biết, định hướng đến năm 2030 là đưa 3.321 trạm y tế cấp xã trở thành đơn vị sự nghiệp y tế công lập hoàn chỉnh. Vì vậy, cần nghiên cứu phát triển hoạt động lão khoa tại tuyến cơ sở, giúp người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi cư trú.

Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh ẢNH: TUẤN MINH

Một yêu cầu quan trọng khác là phát triển lão khoa theo hướng chăm sóc tích hợp. Thứ trưởng lưu ý, người cao tuổi có thể mắc đồng thời nhiều bệnh, nhất là các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, thoái hóa khớp... Do đó, cần phối hợp đa chuyên khoa, kết hợp điều trị với dinh dưỡng, điều dưỡng, phục hồi chức năng và chăm sóc liên tục.

Đồng thời, phải chú trọng vai trò dược lâm sàng trong đánh giá nguy cơ tương tác thuốc và tác dụng không mong muốn khi người cao tuổi sử dụng nhiều loại thuốc. Việc ứng dụng kỹ thuật mới cần cân nhắc lợi ích, nguy cơ và khả năng phục hồi của người bệnh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số trong bệnh viện. Ông thẳng thắn nhận xét, một số bệnh viện mới ở bước tiếp cận ban đầu, "đang chuyển từ bệnh án giấy vào máy tính, chưa phải là bệnh án điện tử".

Theo ông, việc đăng ký khám theo giờ hẹn giúp giảm tải bệnh viện, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. Đồng thời, cần xây dựng cơ sở dữ liệu người cao tuổi để đánh giá mô hình bệnh tật, bảo đảm dữ liệu được cập nhật, kết nối từ tuyến xã đến hệ thống của Bộ Y tế và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tại chương trình, PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết tốc độ già hóa dân số nhanh, cùng với sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm và tình trạng mắc đồng thời nhiều bệnh ở người cao tuổi đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống y tế.

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất phát biểu tại hội nghị ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo PGS Thanh, phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi toàn diện, tích hợp, lấy người bệnh làm trung tâm là một trong những định hướng quan trọng của Bệnh viện Thống Nhất. Bệnh viện hướng đến mục tiêu trở thành bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu kỹ thuật cao, hạng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến về lão khoa khu vực phía Nam theo phân công của Bộ Y tế.