Đưa hàng Tết ra đảo Lý Sơn: Không để thiếu hụt nguồn hàng phục vụ người dân

Không khí Tết đã sớm rộn ràng ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Những ngày này, tại cảng Sa Kỳ (xã Đông Sơn), tàu vận tải liên tục cập cảng, bốc xếp hàng hóa từ đất liền đưa ra đảo, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, vui xuân của người dân đặc khu Lý Sơn.

Không khí nhộn nhịp tại cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: CẨM ÁI

Công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết cho đặc khu Lý Sơn năm nay được triển khai sớm hơn thường lệ. Các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, nước uống cùng hoa, cây cảnh phục vụ Tết được vận chuyển liên tục ra đảo nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến thời tiết bất lợi có thể xảy ra trong thời gian tới.

Ông Lê Khởi, chủ tàu dịch vụ hậu cần tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, cho biết mỗi ngày ông phải thuê hàng chục lao động để bốc dỡ hàng hóa từ xe tải xuống tàu. "Ngoài các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, tàu còn chở quất cảnh, hoa cúc... Từ khoảng ngày 20.1 trở đi, nhu cầu vận chuyển hoa, cây cảnh ra đảo tăng mạnh vì người dân Lý Sơn thường chuẩn bị Tết sớm", ông Khởi nói.

Theo ông Khởi, hiện mỗi ngày tàu chạy 2 chuyến, tổng lượng hàng hóa vận chuyển đạt khoảng 200 tấn. "Bà con có nhu cầu là tôi đáp ứng ngay, miễn sao hàng hóa ra đảo kịp thời, không bị gián đoạn", ông chia sẻ.

Hàng hóa liên tục được đưa lên tàu để vận chuyển ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: CẨM ÁI

Trong khi đó, ông Phạm Tấn Duy, Phó giám đốc Ban quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chỉ trong khoảng 10 ngày qua, lượng hàng hóa vận chuyển từ đất liền ra đảo thông qua tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đã ước đạt hơn 2.000 tấn và dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày cận Tết.

"Trước nhu cầu vận chuyển lớn, đơn vị đã chủ động bảo đảm an toàn tàu, bến; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện để tiếp nhận tàu của các đơn vị vận tải, phối hợp giải phóng hàng hóa nhanh chóng, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn hàng phục vụ người dân đón Tết", ông Duy nói.

Ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng

Trên đảo Lý Sơn, sắc xuân cũng đã bắt đầu hiện hữu. Dọc các tuyến đường chính và khu vực quảng trường Lý Sơn, nhiều chậu quất cảnh xanh tốt, trĩu quả được bày bán sớm, tạo nên không khí Tết rộn ràng giữa vùng biển đảo.

Anh Mai Văn Triển chăm sóc những chậu quất để bán Tết ẢNH: CẨM ÁI

Anh Mai Văn Triển (40 tuổi, ở thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) cho biết những năm gần đây sức mua quất Tết trên đảo khá tốt. "Năm nay giá quất tăng cao, bình quân cao hơn khoảng 400.000 đồng/cây so với năm trước. Mỗi cây tôi nhập về bán từ 3 - 4,5 triệu đồng, tùy dáng và độ đẹp. Do giá cao nên tôi chỉ mang ra 27 chậu, không dám lấy nhiều", anh Triển nói.

Theo anh Triển, người dân Lý Sơn có thói quen chơi quất vào dịp Tết Nguyên đán nên dù giá cao, thị trường vẫn khá sôi động.

Quất liên tục được đưa lên tàu chở ra đảo Lý Sơn để phục vụ Tết cho người dân ở đặc khu ẢNH: CẨM ÁI

Ngày 22.1, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, nhất là đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Chúng tôi kiên quyết ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, lợi dụng diễn biến thời tiết hoặc tình trạng khan hiếm để tăng giá, làm giá, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân trong dịp Tết", ông Huy nhấn mạnh.