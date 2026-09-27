Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam - Canada tiến tới liên kết sâu rộng hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại tọa đàm. Cùng dự có Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada Maninder Sidhu; đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, một số doanh nghiệp (DN) Việt Nam và Canada.

Hướng tới quy mô thương mại 14 - 15 tỉ USD vào năm 2030

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Canada, được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với đà tăng trưởng thương mại hai chiều mạnh mẽ thời gian qua, hai nền kinh tế hoàn toàn có thể hướng tới quy mô thương mại 14 - 15 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam - Canada ẢNH: TTXVN

Tối 25.9 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour. Trước đó, sáng 25.9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam. Chiều cùng ngày (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada (CPC) Drew Garvie; tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada; tiếp Giáo sư Graham Carr, Hiệu trưởng Trường ĐH Concordia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, thương mại giữa hai nước đang đi nhanh hơn đầu tư. Dù Canada hiện có hơn 300 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 5 tỉ USD, nhưng quy mô vốn này chưa tăng tương xứng trong nhiều năm, việc hợp tác trong lĩnh vực chế biến, chế tạo cũng như hình thành chuỗi sản xuất chung còn hạn chế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng DN hai bên tập trung vào các hướng hợp tác lớn: chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh hơn, trước hết bằng việc kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án chất lượng tại Việt Nam. Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn lực cho hạ tầng, năng lượng, logistics, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, phát triển DN và chuyển đổi xanh. Việt Nam mong muốn có những đối tác có thể tham gia sớm hơn, cùng xây dựng các đề xuất dự án, cùng xây dựng phương án vốn, cùng quản trị rủi ro và cùng tạo ra giá trị dài hạn.

Hai nước cũng đang mở rộng trao đổi về những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như năng lượng sạch, LNG, công nghệ năng lượng, khoáng sản quan trọng, giao thông - logistics, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên tận dụng tối đa Hiệp định CPTPP, đưa hợp tác vượt ra khỏi khuôn khổ giao thương hàng hóa thông thường để tiến tới liên kết sâu rộng hơn về vốn, công nghệ, DN, chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực; cần coi đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao tri thức và kỹ năng là một cấu phần trong mỗi dự án đầu tư lớn.

Để những định hướng trở thành hiện thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các cam kết mạnh mẽ, Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn.

Phát huy vai trò cầu nối của các chuyên gia, trí thức Việt Nam

Chiều 25.9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức tiêu biểu đại diện cho Mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada.

Tham dự cuộc gặp có hơn 20 chuyên gia, trí thức đang làm việc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ 5G/6G, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, năng lượng, khoáng sản chiến lược, hạ tầng đô thị, dữ liệu, máy bay không người lái…

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các chuyên gia, trí thức người Việt tại Canada tiếp tục hiến kế giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, những bài toán trong các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên, nhất là AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y tế, năng lượng sạch, hàng không vũ trụ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, cần xây dựng mạng lưới chuyên gia, trí thức ngày càng vững mạnh, thực chất, hiệu quả. Các mạng lưới cần làm tốt vai trò tập hợp, kết nối và chia sẻ nguồn lực; nắm chắc năng lực, thế mạnh của từng chuyên gia, nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp để khi đất nước cần có thể tìm đúng người, giao đúng việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia, trí thức phát huy vai trò cầu nối, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Canada đi vào chiều sâu, thực chất. Bằng năng lực, uy tín và những thành công của mình, mỗi chuyên gia, trí thức người Việt tại Canada đều có thể trở thành một "Đại sứ hữu nghị" của Việt Nam, kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực và cơ hội hợp tác giữa hai nước, nhất là trong KH-CN, đổi mới sáng tạo, giáo dục, phát triển nhân lực và chuyển đổi xanh.

Tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều tối 25.9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang cho biết, hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Canada có gần 300.000 người. Bà con đoàn kết, hội nhập sâu rộng và khẳng định uy tín tích cực trong xã hội sở tại.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada lần này diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sau gần 10 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác toàn diện (tháng 11.2017). Đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được tăng cường và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng và tự hào nhận thấy cộng đồng người Việt Nam tại Canada tiếp tục phát triển về quy mô, ngày càng khẳng định vị thế, có nhiều đóng góp tích cực cho đời sống KT-XH và sự đa dạng văn hóa của Canada. Thông qua công việc, học tập và sự cống hiến của mình, cộng đồng người Việt tại Canada đã đóng góp vào sự phát triển của đất nước Canada, làm đẹp thêm hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong lòng bạn bè Canada và quốc tế. Bên cạnh đó, bà con vẫn luôn ý thức gìn giữ và quảng bá tiếng Việt, văn hóa, truyền thống gia đình và trao truyền những giá trị tốt đẹp của dân tộc cho các thế hệ sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong kiều bào tại Canada tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam; tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ, sinh viên Việt Nam sang du học; gắn kết cộng đồng, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Canada ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; đồng thời chung tay, góp sức vào công cuộc phát triển đất nước bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực đóng góp cho quê hương, đất nước Việt Nam và nước sở tại.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada thời gian qua đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trên tất cả các mặt công tác.