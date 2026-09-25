Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược có chiều sâu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vinh dự phát biểu trước Nghị viện Canada, nơi đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân Canada; thân ái gửi đến nhân dân Canada những tình cảm hữu nghị của đất nước và nhân dân Việt Nam với mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Canada ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và không ngừng được vun đắp, củng cố bằng ý chí chính trị, nền tảng pháp lý và sự ủng hộ của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động" ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, giữa những chuyển động của thời cuộc, mỗi quốc gia đều tìm cách nâng cao năng lực thích ứng và bảo vệ những thành quả phát triển. Với Việt Nam, câu trả lời được đúc kết từ lịch sử dân tộc và thực tiễn đổi mới. Là một đất nước đã phải trả giá bằng xương máu cho hòa bình, Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hợp tác và cùng phát triển, bảo vệ chính nghĩa, công lý và lẽ phải trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Là một quốc gia có hơn 3.000 km bờ biển, Việt Nam cũng hướng tới trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ hệ sinh thái và sinh kế của người dân ven biển; mong muốn tăng cường hợp tác về khoa học biển và đóng góp vào quản trị biển, đại dương toàn cầu. Chặng đường phát triển mới của Việt Nam sẽ mở thêm cơ hội hợp tác với Canada.

Khi tri thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng với nỗ lực vươn lên của Việt Nam, hai nước có thể cùng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đó là nền tảng lợi ích để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các phương hướng lớn trong thời gian tới, theo đó, hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên, nhất là cấp cao; trao đổi sớm, thẳng thắn về những chuyển động tác động đến lợi ích của mỗi bên, sớm cụ thể hóa Khuôn khổ Đối tác chiến lược bằng chương trình hành động với các ưu tiên, đầu mối thực hiện và lộ trình rõ ràng.

Hai bên cần tăng cường trao đổi giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị và nghị sĩ trẻ; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp về quản trị trí tuệ nhân tạo, bảo vệ dữ liệu, quyền lợi người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hợp tác quốc phòng - an ninh góp phần củng cố lòng tin giữa hai nước, cần đi vào chiều sâu, phù hợp với chính sách, nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Hai nước cần khai thác hiệu quả hơn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau.

Hai bên cần thúc đẩy thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Canada, hướng tới một hiệp định thực chất, công bằng, cùng có lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách trước Nghị viện Canada ẢNH: TTXVN

Hai bên cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du lịch, học tập, nghiên cứu và giao lưu văn hóa, nghệ thuật; mở rộng liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục về công nhận tín chỉ, văn bằng theo quy định của mỗi nước; cần chú trọng đào tạo nghề, kết nối cựu du học sinh và tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hiểu nhau, cùng làm việc và sáng tạo; tăng cường phối hợp tại các cơ chế khu vực và toàn cầu.

Việt Nam và Canada cùng có lợi ích trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Canada là đất nước "từ biển tới biển". Việt Nam trải dài bên bờ Biển Đông, nơi người dân từ lâu đã nhìn ra biển để giao thương và kết nối với thế giới. Trên hành trình hướng tới trở thành nước phát triển, Việt Nam mong có sự đồng hành của Canada.

Việt Nam mong rằng, khi nhìn về Đông Nam Á, Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như một đối tác tự nhiên, gần gũi và tin cậy, cùng trở thành các quốc gia biển mạnh, xây dựng những kết nối bền chặt giữa Bắc Mỹ và Đông Nam Á, giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, giữa phát triển và đổi mới sáng tạo, giữa hòa bình và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thế giới sẽ còn đổi thay, mong các vị nghị sĩ tiếp tục đồng hành, để tầm nhìn hôm nay được nối tiếp bằng hành động và kết quả ngày mai. Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược có chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho cộng đồng quốc tế.