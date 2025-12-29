Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, khẩn trương hoàn thành việc thành lập, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã để tiếp nhận và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến nông.

Khẩn trương rà soát, bố trí đủ biên chế và tổ chức điều động, tuyển dụng, ký hợp đồng lao động đối với số lượng công chức, viên chức còn thiếu để bổ sung nhân lực thực hiện nhiệm vụ nông nghiệp và môi trường phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của từng địa phương.

Đưa khuyến nông về cấp xã thay vì trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường như hiện nay ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thống nhất xác định nông nghiệp là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt được quan tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế.

Tổng Bí thư yêu cầu, cấp tỉnh, thành phố duy trì các Trung tâm Khuyến nông, chủ yếu làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra và hỗ trợ cấp xã thực hiện công tác khuyến nông. Không tổ chức các trạm khuyến nông khu vực, liên xã.

Cấp xã thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công cơ bản thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có chức năng, nhiệm vụ khuyến nông. Cấp ủy, chính quyền cấp xã phải quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến nông, không "khoán trắng" cho đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên cơ sở cán bộ khuyến nông tại cấp tỉnh và các trạm khuyến nông khu vực, liên xã sẽ phân công về các xã, phối hợp với các cán bộ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ở các xã hiện có, bảo đảm ít nhất mỗi xã có 5 - 6 cán bộ khuyến nông, không tăng tổng số biên chế cán bộ khuyến nông.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay, mỗi địa phương đã tổ chức lại 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ khuyến nông.

Trong khi đó, tổng số Trạm khuyến nông khu vực trên cả nước là 324 trạm, tổng số viên chức khuyến nông làm việc ở các trạm là 4.518 người.