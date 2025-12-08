Đưa ngưỡng dưới 500 triệu đồng không tính thuế vào dự thảo luật

Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân có doanh thu trên mức 500 triệu đồng được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế xuất. Thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ đi chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất. Doanh thu năm trên mức 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng có thuế suất 15%. Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 đến 50 tỉ đồng, thuế suất 17%; doanh thu trên 50 tỉ đồng thuế suất 20%. Cá nhân có doanh thu năm trên 500 triệu đồng được lựa chọn nộp thuế theo cách tính trên hoặc xác định bằng phần doanh thu vượt mức 500 triệu đồng nhân với thuế suất (từ 0,5 - 5% tùy theo ngành nghề). Ngoài ra, ngưỡng 500 triệu đồng cũng được áp dụng để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất kinh doanh.

Ngưỡng doanh thu không tính thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Đối với cá nhân cho thuê bất động sản (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú) nộp thuế TNCN được xác định phần phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng nhân với thuế suất 5%. Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN cho phù hợp với việc quản lý.

Ngoài ra, đối với biểu thuế lũy tiến từng phần, Bộ Tài chính điều chỉnh thuế suất ở bậc 2 có thu nhập tính thuế trên 10 đến 30 triệu đồng từ 15% xuống 10%, bậc 3 có thu nhập tính thuế từ 30 đến 60 triệu đồng từ 25% xuống 20%. 3 bậc còn lại giữ nguyên, bậc 1 có thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng có thuế 5%; bậc 4 có thu nhập trên 60 đến 100 triệu đồng tính thuế 30%; bậc 5 có thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng có thuế suất 35%.

Ngoài ra, dự thảo luật mới bổ sung mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); đối với người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Dự kiến Quốc hội sẽ thông qua luật thuế TNCN trong tuần này và luật có hiệu lực từ ngày 1.7.2026.