Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đưa ngưỡng dưới 500 triệu đồng không tính thuế vào dự thảo luật

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/12/2025 16:54 GMT+7

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra và ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gửi Bộ Tư pháp. Theo đó, sửa ngưỡng doanh thu tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế TNCN thay vì mức 200 triệu đồng trước đây. Đồng thời điều chỉnh thuế suất từ 15 - 20% tùy mức doanh thu.

Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân có doanh thu trên mức 500 triệu đồng được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế xuất. Thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ đi chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất. Doanh thu năm trên mức 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng có thuế suất 15%. Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 đến 50 tỉ đồng, thuế suất 17%; doanh thu trên 50 tỉ đồng thuế suất 20%. Cá nhân có doanh thu năm trên 500 triệu đồng được lựa chọn nộp thuế theo cách tính trên hoặc xác định bằng phần doanh thu vượt mức 500 triệu đồng nhân với thuế suất (từ 0,5 - 5% tùy theo ngành nghề). Ngoài ra, ngưỡng 500 triệu đồng cũng được áp dụng để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất kinh doanh.

Đưa ngưỡng dưới 500 triệu đồng không tính thuế vào dự thảo luật- Ảnh 1.

Ngưỡng doanh thu không tính thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Đối với cá nhân cho thuê bất động sản (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú) nộp thuế TNCN được xác định phần phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng nhân với thuế suất 5%. Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN cho phù hợp với việc quản lý.

Ngoài ra, đối với biểu thuế lũy tiến từng phần, Bộ Tài chính điều chỉnh thuế suất ở bậc 2 có thu nhập tính thuế trên 10 đến 30 triệu đồng từ 15% xuống 10%, bậc 3 có thu nhập tính thuế từ 30 đến 60 triệu đồng từ 25% xuống 20%. 3 bậc còn lại giữ nguyên, bậc 1 có thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng có thuế 5%; bậc 4 có thu nhập trên 60 đến 100 triệu đồng tính thuế 30%; bậc 5 có thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng có thuế suất 35%.

Ngoài ra, dự thảo luật mới bổ sung mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); đối với người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Dự kiến Quốc hội sẽ thông qua luật thuế TNCN trong tuần này và luật có hiệu lực từ ngày 1.7.2026.

Tin liên quan

Không được xuất cảnh vì 'bỗng dưng' trở thành chủ doanh nghiệp nợ thuế

Không được xuất cảnh vì 'bỗng dưng' trở thành chủ doanh nghiệp nợ thuế

Thông tin cá nhân bị kẻ gian lợi dụng thành lập công ty và nợ thuế khiến nhiều trường hợp rơi vào tình cảnh "choáng váng" vì bị tạm hoãn xuất cảnh.

Khám phá thêm chủ đề

Thuế thu nhập cá nhân hộ kinh doanh Giảm trừ gia cảnh kinh doanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận