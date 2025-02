Đua nhau mua vàng trước ngày Thần tài coi chừng rủi ro

Ùn ùn kéo nhau mua vàng ở mức giá kỷ lục

Dù còn 3 ngày nữa đến vía Thần tài (mùng 10 Tết Ất Tỵ, tức ngày 7.2 dương lịch) nhưng hôm qua, nhiều người đã nườm nượp kéo nhau đi mua vàng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (Q.3, TP.HCM), khách hàng vào mua vàng không ngớt. Để tránh xếp hàng chờ đợi lâu, công ty đã chia ra nhiều khu vực giao dịch. Thế nhưng ở mỗi khu vực, người đến sau thường phải chờ 5 - 7 khách trước đó mới đến lượt.

Dù vậy, số lượng khách hàng đến mua vẫn không ngừng tăng lên nên công ty đã thực hiện bán vàng số lượng có hạn. Đối với vàng miếng, chỉ bán trực tiếp cho mỗi khách hàng từ 1 - 2 lượng vàng tùy từng thời điểm; vàng nhẫn, bán mỗi người 5 phân (tức 0,5 chỉ vàng). Riêng các sản phẩm khác như miếng vàng hình rắn (biểu tượng con giáp năm Ất Tỵ), ông Thần tài… thì mỗi người được mua với khối lượng 2 chỉ. Để mua được vàng nhẫn khối lượng 1 chỉ, một số khách hàng thực hiện mua 2 lần, một lần thực hiện chuyển khoản và một lần mua bằng tiền mặt. Ngoài mức chênh lệch giá vàng thông thường thì người mua vàng miếng hình rắn, Thần tài… sẽ chấp nhận thêm tiền công 120.000 đồng/chỉ.

Khách chờ mua vàng ngày 4.2 tại Công ty SJC (Q.3, TP.HCM) Ảnh: T.Xuân

Giá vàng miếng SJC sáng qua được các công ty kinh doanh vàng tăng 800.000 đồng mỗi lượng vào đầu ngày, đưa giá mua vào lên 88,1 triệu đồng/lượng, bán ra 90,6 triệu đồng. Tuy nhiên đến cuối ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC quay đầu giảm 500.000 đồng khi còn mua vào 87,6 triệu đồng, bán ra 90,1 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn xác lập mức cao kỷ lục vào buổi sáng khi tăng 800.000 đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào lên 88,1 triệu đồng, bán ra 90,2 triệu đồng và đến cuối ngày cũng giảm 500.000 đồng ở chiều mua, xuống còn 87,6 triệu đồng nhưng chiều bán ra chỉ giảm 70.000 đồng đối với loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ khi bán ra là 90,13 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 88,5 - 88,6 triệu đồng, bán ra 90,55 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào với giá 88 triệu đồng, bán ra 90 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với sáng đầu ngày...

Đối với một số sản phẩm liên quan đến Thần tài hay rắn, một số công ty đẩy giá lên gần 100 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Ngọc Thịnh (Đà Nẵng) bán đồng vàng Kim Tỵ, Thần tài loại 5 phân với giá 4,76 triệu đồng (tính ra 95,2 triệu đồng/lượng), đồng vàng Kim Tỵ 3 phân giá 2,986 triệu đồng (tương đương 99,53 triệu đồng/lượng), đồng vàng Thần tài 1 chỉ giá 9,12 triệu đồng (tương đương 91,2 triệu đồng/lượng)…

Nhu cầu vàng nhẫn trước ngày Thần tài tăng cao, nhưng thị trường "hên xui" khi nơi có nơi không. Chị Ngọc Thanh (ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) hỏi mua ở cửa hàng gần nhà hôm mùng 6 tết (ngày 3.2) thì được báo hết loại 1 chỉ từ trước tết, chờ 1 - 2 ngày sau mới có lại. Sốt ruột, chị chạy sang quận khác để mua thì có ngay loại 1 chỉ để "lấy hên" đầu năm.

Sáng đến chiều lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm qua đầu ngày tăng cao lên 2.821 USD/ounce nhưng cuối ngày cũng đi xuống còn 2.813 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, chỉ riêng trong ngày hôm qua, với mức biến động tăng trong buổi sáng và giảm vào buổi chiều, cộng thêm với chênh lệch giữa giá mua với bán được tăng lên đến 2,5 triệu đồng/lượng thay vì chỉ ở mức 2 triệu đồng như các ngày trước tết, người mua vàng miếng hay nhẫn cũng đã lỗ 3 triệu đồng - 3,1 triệu đồng/lượng khi chưa hết ngày.

Với mức giá vàng trong nước cao, gần 91 triệu đồng/lượng, chuyên gia vàng Dương Anh Vũ cho hay các doanh nghiệp đã điều chỉnh tương đương với khi giá thế giới tăng lên 2.850 USD/ounce. Đây là động thái đón trước nhu cầu tăng lên trong ngày vía Thần tài. Thông thường những năm trước giá vàng trước ngày vía Thần tài sẽ bị đẩy lên cao khi nhu cầu người mua nhỏ lẻ tăng lên. Thế nhưng trong và sau ngày này thì giá đảo chiều đi xuống, có năm giảm đến vài triệu đồng trong một ngày.

"Mua vàng lấy hên mà lỗ ngay sau đó nên thời điểm mua vàng để đầu tư thì mọi người cần cân nhắc", ông Vũ khuyến cáo và vẫn giữ quan điểm giá vàng thế giới sẽ tăng chạm mức giá 2.850 USD/ounce và có khả năng lên 2.920 USD/ounce trong thời gian tới nhưng thời điểm mua vàng ở mức giá kỷ lục thì cần thận trọng.

Theo chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh, giá vàng thế giới vẫn có thể duy trì đà tăng trong nửa đầu năm mới. Tuy nhiên, mức tăng sẽ không quá cao so với hiện tại hay so với tỷ lệ tăng của năm vừa qua. Cụ thể, năm 2024 giá vàng tăng hơn 30% khi từ mức 2.000 USD lên đỉnh là 2.780 USD/ounce. Đà đi lên của kim loại quý trong năm vừa qua khá mạnh và khá nhanh, thậm chí còn vượt xa đỉnh cũ rồi sau đó mới điều chỉnh. Tuy nhiên, từ mức đỉnh đó và mới đây vàng vượt lên kỷ lục mới trên 2.800 USD/ounce thì biên độ này cũng không quá xa và cũng chỉ loanh quanh ở mức này. Những yếu tố được xem hỗ trợ cho giá vàng tăng như chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến chiến tranh thương mại thế giới xảy ra hay Mỹ giảm lãi suất cũng đã được phản ánh hết vào giá. USD chỉ giảm nhẹ và vẫn đang ở mức cao. Thời gian tới Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khó giảm mạnh lãi suất như dự báo nên đồng bạc xanh cũng không giảm sâu. Do vậy đà tăng của vàng có thể còn, nhưng biên độ sẽ không cao như nhiều nhà đầu tư kỳ vọng.

Dù vẫn lạc quan về giá vàng, nhưng ông Phan Dũng Khánh cũng cho rằng nếu mua vào trước ngày Thần tài thì nên thận trọng. Bởi theo thống kê liên tục nhiều năm qua, giá vàng luôn tăng trước nhưng quay đầu giảm vào đúng ngày Thần tài và những ngày sau đó. Thậm chí trong năm vừa qua dù giá vàng tăng cao nhưng người mua trước ngày Thần tài chỉ có lãi khi giữ vài tháng đến một năm. Còn nếu chỉ giữ trong vòng một tháng có ngày Thần tài thì vàng vẫn giảm giá, cộng thêm chênh lệch giá mua và giá bán trong dịp này bị đẩy lên cao đến hơn 3 triệu đồng/lượng thì người mua không có lãi, thậm chí bị lỗ.

"Gần chục năm nay điệp khúc giá vàng tăng trước và giảm ngay trong ngày Thần tài hoặc sau ngày Thần tài luôn diễn ra. Nếu chỉ mua vàng lấy hên thì chỉ mua nửa chỉ hay 1 chỉ và có thể không quan tâm đến việc tăng giá hay giảm giá. Bởi giá trị chênh lệch không lớn, người mua lấy hên cũng không bán ra. Nhưng nếu quan niệm lấy hên lại mua cả 5 lượng, 10 lượng thì tôi nghĩ rằng đây là đầu tư vì giá trị lên cao. Mà nếu nói mua lấy hên thì không lẽ người bán vàng ra trong dịp Thần tài là mất hên? Nếu đầu tư để kiếm lời thì cần canh thời điểm mua tốt nhất. Ví dụ lúc giá vàng giảm, chênh lệch mua bán ở mức thấp… thì tối ưu việc đầu tư với khả năng sinh lời sẽ cao hơn", ông Phan Dũng Khánh chia sẻ thêm.