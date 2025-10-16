Đưa nông sản Việt lên bản đồ số

Kết nối sản xuất và tiêu thụ

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lễ ra mắt ‘bản đồ nông sản số’ sẽ là một trong những sự kiện đặc biệt trong Tuần lễ Nông sản Việt 2025, diễn ra từ ngày 24 - 25.10 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Nông sản Việt

Đây cũng sự kiện đầu tiên về nông sản được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức với quy mô lớn ngay tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Tuần lễ Nông sản Việt 2025 hội tụ sản phẩm tiêu biểu, đặc sản vùng miền của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Không gian triển lãm được thiết kế như một bức tranh thu nhỏ về sự phong phú, đa dạng của nông sản Việt, từ rau củ quả tươi, thủy sản, sản phẩm chế biến đến những đặc sản mang đậm hương vị vùng miền.

Sau khi ra mắt, bản đồ nông sản số sẽ là nền tảng giúp người tiêu dùng, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu được thông tin nguồn gốc xuất xứ, vùng sản xuất, địa chỉ liên hệ của từng sản phẩm, ở từng địa phương, kết nối trực tiếp giữa sản xuất và tiêu dùng.

Bandoso: Bản đồ nông sản số sẽ được ra mắt trong Tuần lễ Nông sản Việt Nam

Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng sẽ livestream bán nông sản

Cục Quản lý và Phát triển thị trường cũng cho biết đưa nông sản đến với người tiêu dùng trên nền tảng số, sàn thương mại điện tử, Tuần lễ nông sản Việt 2025 sẽ có chuỗi phiên livestream bán nông sản trên nền tảng Tiktok shop có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, các nhà sáng tạo nội dung và người ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ là hoạt động trưng bày, tôn vinh nông sản Việt mà còn là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nội địa, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trên thương mại điện tử và quảng bá thương hiệu nông sản Việt đến người tiêu dùng.

‘Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn nông sản Việt không chỉ đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước mà còn được nhận diện rõ hơn về chất lượng và giá trị, khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản thế giới’, ông Linh nói.

Ngoài bản đồ nông sản số, một trong những điểm nhấn đặc biệt của Tuần lễ Nông sản Việt 2025 là màn ra mắt và chào bán cá tầm lớn nhất Lai Châu, có trọng lượng gần 50kg, được nuôi dưỡng suốt 15 năm - biểu tượng ấn tượng cho tiềm năng phát triển thủy sản của vùng núi phía bắc.

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 còn có riêng khu ẩm thực đường phố tái hiện tinh hoa ẩm thực khắp 3 miền đất nước, mang đến cho người dân, du khách cơ hội thưởng thức những món ăn dân dã, đậm đà bản sắc Việt ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Bên cạnh đó, một số hoạt động trong Tuần lễ Nông sản Việt sẽ sử dụng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt với những ưu đãi hấp dẫn từ Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt đạt khoảng 80%.

Được tổ chức tại trung tâm thủ đô Hà Nội, nơi thu hút đông đảo người dân và du khách, Tuần lễ Nông sản Việt 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, kinh tế đặc sắc, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong hành trình xây dựng thương hiệu nông sản Việt hiện đại, chất lượng và bền vững.