Đưa quan hệ Việt Nam - Mông Cổ lên tầm cao mới

Tại buổi tiếp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tại Trụ sở T.Ư Đảng chiều 1.11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân VN luôn ghi nhớ, trân trọng những tình cảm, sự giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Mông Cổ đã dành cho VN trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân VN luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với Mông Cổ là nước bạn bè truyền thống ngày càng phát triển thực chất hơn nữa trên các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích, tiềm năng và nhu cầu của hai nước.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh Gia Hân

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng chuyến thăm VN của Tổng thống Khurelsukh sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang cùng hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giới thiệu với Tổng thống Mông Cổ về những thành tựu to lớn, toàn diện của VN sau hơn 35 năm Đổi mới, mục tiêu phát triển đất nước được đề ra, cũng như đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Đảng, Nhà nước VN.

Tổng Bí thư đã trao đổi với Tổng thống Mông Cổ về một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong giai đoạn mới, trong đó có giao lưu, hợp tác giữa Đảng Cộng sản VN và Đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền, tăng cường hợp tác toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh khẳng định Mông Cổ luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời coi VN là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á. Bày tỏ nhất trí cao với những ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu trong thời gian tới, Tổng thống Mông Cổ nhấn mạnh mong muốn sẽ cùng VN đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương

Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và phu nhân. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia. Sau đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Khurelsukh.

Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương, qua đó góp phần củng cố lòng tin chính trị giữa hai nước và hướng tới việc thiết lập khuôn khổ quan hệ mới thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Khurelsukh nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Hai bên ghi nhận việc Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an được thành lập và hoạt động hiệu quả là minh chứng sinh động cho sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh TTXVN

Đánh giá thương mại hai nước có tính bổ trợ cao, lãnh đạo hai nước nhất trí nỗ lực thúc đẩy mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi trong thời gian tới. Hai bên đánh giá cao vai trò của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật; nhất trí tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại tại mỗi nước; thúc đẩy lĩnh vực hợp tác khoáng sản thiết yếu giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp ký năm 2022; đánh giá cao việc cơ quan chức năng hai bên thống nhất mẫu chứng nhận kiểm dịch động vật, cho rằng điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng xuất khẩu có thế mạnh của mỗi nước vào thị trường nước kia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Khurelsukh đánh giá cao nỗ lực của hai bên trong thúc đẩy mở đường bay thẳng giữa VN và Mông Cổ từ đầu năm 2023; ủng hộ hai bên mở các chuyến bay mới phù hợp nhu cầu đi lại, du lịch của người dân hai nước; nhất trí cần tiếp tục trao đổi tìm giải pháp cơ bản tháo gỡ khó khăn trong logistics, vận tải đường sắt, đường biển và hàng không giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục nghiên cứu khả năng cung ứng và tiếp nhận lao động theo các ngành nghề, lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu; tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định về hợp tác giáo dục và đào tạo, xem xét tích cực việc tăng thêm số lượng học bổng diện Hiệp định Chính phủ, phù hợp với nhu cầu của hai bên; mở rộng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực y tế, trong đó có y học cổ truyền; tăng cường triển khai các chương trình giao lưu và quảng bá về văn hóa, lịch sử mỗi nước, thúc đẩy trao đổi các đoàn văn hóa, nghệ thuật; tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch hai bên, thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước; hợp tác chặt chẽ bảo hộ công dân mỗi nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia.

Cũng trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực; nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm như LHQ, Phong trào không liên kết, ASEM, ASEAN (ARF), UNESCO; khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS 1982).