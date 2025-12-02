Đưa sản phẩm Halal tới Kuwait và vùng Vịnh

Tiêu chuẩn Halal (tiếng Ả Rập) theo nghĩa là hợp pháp hay được phép. Đây chính là rào cản quyết định cho việc thực phẩm có được nhập khẩu vào các nước Hồi giáo Ả Rập hay không. Qua được “cửa ải” này, thực phẩm của Việt Nam mới được người Hồi giáo đón nhận.

Qua chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuwait, cơ hội lớn cho Việt Nam đưa sản phẩm Halal tới vùng Vịnh đã mở ra. Với vị thế là một trong những nước xuất khẩu nông - thủy sản hàng đầu thế giới, Việt Nam có khả năng đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp nguồn sản phẩm phong phú, ổn định, lâu dài và đạt chuẩn Halal cho thị trường Kuwait.

Sản phẩm, dịch vụ chuẩn Halal phải đáp ứng yêu cầu kỹ lưỡng và phải được trao chứng chỉ ẢNH: N.N

Thị trường Halal toàn cầu hiện có quy mô hơn 8.000 tỉ USD và dự kiến đạt 12.000 tỉ USD trong 5 năm tới, trở thành một trong những ngành kinh tế tiêu dùng phát triển nhanh nhất thế giới.

Quay trở lại với Nhà máy bánh kẹo Biscafun Quảng Ngãi.

Những năm gần đây, bánh kẹo Biscafun nhận thấy tiềm năng lớn từ thị trường các quốc gia cộng đồng Hồi giáo và quyết định theo đuổi. Trong đó, chứng nhận Halal là “giấy thông hành” để đưa sản phẩm Biscafun vào thị trường hấp dẫn này. Và thế là, một hành trình đầy thách thức nhưng cũng rất thú vị lại bắt đầu.

Hành trình khởi đầu với việc tìm hiểu và lựa chọn tổ chức cấp chứng nhận phù hợp với yêu cầu của từng quốc gia nhập khẩu. Biscafun đã mời các tổ chức đánh giá đến để kiểm tra và cấp chứng chỉ.

Đội ngũ đánh giá sẽ kiểm tra từng thành phần nguyên liệu, nguồn gốc xuất xứ đến máy móc thiết bị, dây chuyền, quy trình sản xuất... đảm bảo rằng mọi thứ đều tuân thủ theo các tiêu chuẩn khắt khe về Halal. Trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, Biscafun đã được chứng nhận Halal cho sản phẩm của mình.

Có chứng nhận Halal trong tay, Biscafun tiến hành mở rộng các thị trường đầy tiềm năng này. Trong năm 2023, sản lượng xuất khẩu vào thị trường Trung Đông (HALAL GCC) đạt 120 tấn. Không chỉ dừng lại ở đó, Biscafun còn thành công ở thị trường Halal Jakim như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Chứng nhận Halal không chỉ là một con dấu trên sản phẩm mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Biscafun trong việc tuân thủ, đáp ứng đúng quy trình nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế, nhất là đối với thị trường các quốc gia Hồi giáo đầy tiềm năng và rất khó tính.

Những năm gần đây, bánh kẹo Biscafun nhận thấy tiềm năng lớn từ thị trường các quốc gia cộng đồng Hồi giáo và quyết định theo đuổi. Trong đó, chứng nhận Halal là “giấy thông hành” để đưa sản phẩm Biscafun vào thị trường hấp dẫn này. Và thế là, một hành trình đầy thách thức nhưng cũng rất thú vị lại bắt đầu.

Hành trình khởi đầu với việc tìm hiểu và lựa chọn tổ chức cấp chứng nhận phù hợp với yêu cầu của từng quốc gia nhập khẩu. Biscafun đã mời các tổ chức đánh giá đến để kiểm tra và cấp chứng chỉ.

Đội ngũ đánh giá sẽ kiểm tra từng thành phần nguyên liệu, nguồn gốc xuất xứ đến máy móc thiết bị, dây chuyền, quy trình sản xuất... đảm bảo rằng mọi thứ đều tuân thủ theo các tiêu chuẩn khắt khe về Halal. Trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, Biscafun đã được chứng nhận Halal cho sản phẩm của mình.

Về câu chuyện Halal và những đội kiểm tra đánh giá tổng thể sản phẩm của Biscafun xem có đủ tiêu chuẩn xuất sang các nước Hồi giáo hay không, tôi còn được nghe kể chuyện khá thú vị.

Thành viên của đội kiểm tra này đều là người Việt Nam, được tuyển chọn từ những sinh viên giỏi đã tốt nghiệp đại học. Nhưng quan trọng hơn, họ là những người theo đạo Hồi, chủ yếu ở hai vùng đất Ninh Thuận và An Giang.

Khi được tuyển vào đội kiểm tra sản phẩm xem có thực sự đạt chuẩn Halal không, họ đã làm việc hết sức nghiêm túc và công bằng. Và tuyệt đối không tơ hào, dù là một “phong bì nhỏ nhẹ”, thậm chí mời họ một bữa cơm trưa cũng khó. Có thể coi đó là “đội ngũ không biết nhận hối lộ là gì”.

Vì thế, Halal không chỉ xác nhận sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước Hồi giáo, mà còn là tiêu chuẩn đánh giá sự trung thực và đạo đức của những người làm ra sản phẩm và những người đánh giá sản phẩm. Sự thú vị nằm ở chỗ đó.

Tới được thị trường Hồi giáo, Biscafun đã mở được cánh cửa lớn cho sản phẩm của mình ra quốc tế. Khi đã có những đầu ra đầy uy tín như vậy, sản phẩm bánh kẹo của Biscafun xứng đáng có được thương hiệu trên thị trường của nhiều nước phát triển giàu có.