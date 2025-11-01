Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đưa sản phụ vượt lũ dữ bằng cầu tre: Cuộc giải cứu kịch tính ở xã Phước Chánh
Đưa sản phụ vượt lũ dữ bằng cầu tre: Cuộc giải cứu kịch tính ở xã Phước Chánh

Trang Châu
01/11/2025 16:26 GMT+7

Chỉ cách dòng nước chảy xiết vài cm, trên hai thân tre mỏng manh bắc tạm qua suối, lực lượng quân sự xã Phước Chánh (thành phố Đà Nẵng, trước đây là huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ) đã cẩn thận dìu một sản phụ vượt qua dòng lũ dữ.

Khoảng 8 giờ sáng 1.11.2025, lực lượng chức năng xã Phước Chánh nhận được thông tin khẩn: một sản phụ đang trên đường vượt lũ để ra quốc lộ thì bị mắc kẹt do nước suối dâng cao, chảy xiết.

Ngay lập tức, lực lượng quân sự xã và người dân địa phương tổ chức tiếp cận. Tuy nhiên, khi đến gần địa phận xã Phước Chánh thì không còn thấy sản phụ.

Trong tình thế cấp bách, người dân hai bên suối đã cùng lực lượng chức năng dựng tạm một cây cầu tre, hay còn gọi là cầu khỉ.

Đội cứu hộ gồm 4 người, phối hợp với người nhà của sản phụ đã đưa sản phụ qua cầu an toàn.

Sản phụ là chị Đinh Thị Khuyên, sinh năm 1998, giáo viên Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phước Lộc (tại xã Phước Thành).

Sau khi vượt suối, chị được đưa về Trạm y tế xã Phước Chánh để chăm sóc ban đầu, ăn uống, ổn định sức khỏe. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của sản phụ đã ổn định.

