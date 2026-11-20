Tham dự buổi lễ ký kết có bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam; ông Lý Đức Thùy, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông thể dục thể thao; ông Phạm Từ Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc MCV Group…

Ông Nguyễn Đức Anh, Giám đốc phụ trách Nội dung và đối tác thể thao MCV Sport (ngồi bên trái) và ông Lý Đức Thùy, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông thể dục thể thao (Cục TDTT) thực hiện nghi thức ký kết hợp tác chiến lược ẢNH: LÊ THANH

Ông Nguyễn Đức Anh, Giám đốc phụ trách Nội dung và đối tác thể thao MCV Sport chia sẻ tại buổi lễ ẢNH: LÊ THANH

Theo ông Nguyễn Đức Anh, Giám đốc phụ trách Nội dung và đối tác thể thao MCV Sport, thông qua sự hợp tác này, MCV Sport hướng đến việc phát triển hệ sinh thái truyền thông thể thao đa nền tảng, nâng cao giá trị nội dung, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng cơ hội kết nối giữa các tổ chức thể thao, thương hiệu, đối tác truyền thông và cộng đồng người hâm mộ.

Ông Đức Anh chia sẻ: "Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cách công chúng tiếp cận và tương tác với thể thao, việc phát triển hệ thống truyền thông chuyên nghiệp, đa nền tảng trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao sức lan tỏa và giá trị của các hoạt động thể dục thể thao tại Việt Nam. Với định hướng kết nối thể thao - truyền thông - công nghệ - thương mại, MCV Sport hướng đến xây dựng mô hình truyền thông thể thao tích hợp, trong đó các giải đấu, sự kiện, vận động viên và câu chuyện thể thao được khai thác bằng nhiều định dạng nội dung, tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng và tạo thêm giá trị cho các bên tham gia".

Nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa 2 bên

Với thế mạnh về sản xuất nội dung, hệ thống truyền thông đa nền tảng và mạng lưới đối tác, ông Đức Anh cho rằng, MCV Sport sẽ góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông cho các hoạt động thể dục thể thao, kết nối thêm nguồn lực xã hội và mở rộng cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp cùng đồng hành với thể thao Việt Nam.

"Thông qua hợp tác chiến lược lần này, MCV Sport hướng đến mục tiêu đưa nội dung thể thao Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn trên môi trường số, từng bước phát triển giá trị thương mại và góp phần xây dựng hệ sinh thái truyền thông thể thao hiện đại, bền vững. Sự kết hợp giữa nguồn thông tin chính thống, chuyên môn thể thao của Trung tâm Thông tin - Truyền thông thể dục thể thao và năng lực truyền thông, sản xuất nội dung, phát triển thị trường của MCV Sport được kỳ vọng góp phần đưa thể thao Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong môi trường số", ông Đức Anh kỳ vọng.

Ông Lý Đức Thùy, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông thể dục thể thao (Cục TDTT Việt Nam) chia sẻ tại buổi lễ ẢNH: LÊ THANH

Trên cơ sở biên bản ghi nhớ, ông Lý Đức Thùy, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông thể dục thể thao, cho biết: "Hai bên định hướng triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, phát triển hệ thống truyền thông thể thao số. Thứ hai, đẩy mạnh sản xuất và phát hành nội dung thể thao đa nền tảng. Thứ ba, đồng tổ chức và nâng tầm chương trình "Vinh quang thể thao Việt Nam" năm 2027. Thứ tư, thúc đẩy xã hội hóa và phát triển các cơ hội hợp tác thương mại trong lĩnh vực thể thao".

Các đại biểu tham dự và đối tác chiến lược chụp hình lưu niệm tại buổi lễ ẢNH: LÊ THANH

Riêng với chương trình "Vinh quang thể thao Việt Nam" năm 2027, ông Lý Đức Thùy nhấn mạnh: "Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của thỏa thuận hợp tác, với sự tham gia của MCV Sport trong vai trò đơn vị phối hợp đồng tổ chức, sản xuất chương trình, truyền thông và kết nối các nguồn lực tài trợ. Đặc biệt, năm 2027 đánh dấu định hướng lần đầu tiên đưa chương trình "Vinh quang thể thao Việt Nam" đến TP.HCM, với quy mô tổ chức dự kiến mở rộng nhiều lần so với các năm trước. Không chỉ là sự kiện tôn vinh các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc, chương trình còn hướng đến việc nâng cao giá trị truyền thông, tăng cường tương tác với người hâm mộ và thu hút sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, qua đó lan tỏa những thành tích và giá trị tích cực của thể thao Việt Nam".