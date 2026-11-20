Ưu tiên các môn Olympic, ASIAD

Đề xuất cải tổ Đại hội Thể thao toàn quốc được ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT VN, chia sẻ hôm qua 19.11 tại Hội nghị trưởng đoàn tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ở TP.HCM.

TP.HCM sẵn sàng cho lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tối 21.11 Ảnh: HCMC Sports Hub

Theo Cục TDTT VN, đại hội lần này có 48 môn, 973 nội dung, nhiều hơn 32 nội dung so với đại hội 4 năm trước. Số nội dung này cũng hơn gấp đôi so với ASIAD 20 vừa qua tại Nhật Bản và Olympic Los Angeles 2028 tại Mỹ.

Phương án Cục TDTT VN đề xuất lựa chọn ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2030 tại Đà Nẵng là tổ chức khoảng 40 môn nhưng giảm xuống còn 476 nội dung (51% so với Đại hội 2026). Trong đó có 26 môn thuộc nhóm Olympic, 9 môn nhóm ASIAD và 5 môn nhóm truyền thống, đặc thù.

Thực tế cho thấy sự đầu tư của thể thao VN ở các cấp vẫn còn dàn trải, nguồn lực phân tán vì tập trung vào nhiều môn, nhiều nội dung. Từ đó thể thao VN không có nguồn VĐV tài năng dồi dào, chưa được đầu tư chuyên sâu, dài hạn. Đó cũng là lý do thể thao VN đoạt nhiều HCV SEA Games nhưng "khát" huy chương ở đấu trường lớn Olympic, ASIAD.

Đề xuất cải tổ Đại hội Thể thao toàn quốc từ năm 2030 nếu thành công hứa hẹn giúp thể thao VN thay đổi thực chất. Qua đó làm nền tảng phát triển thể thao đỉnh cao. Trong đó 9 môn thể thao được đầu tư trọng điểm giai đoạn 2026 - 2045 là bắn súng, điền kinh, bơi, karate, cầu mây, cử tạ, đua thuyền, xe đạp, bắn cung. Cục TDTT VN sẽ có đánh giá thông qua thành tích thi đấu của các VĐV ở đại hội để tuyển chọn đầu tư trọng điểm. Tiêu chí đánh giá dựa vào các nội dung có trong chương trình thi đấu của Olympic, ASIAD. Thành tích các VĐV trẻ cũng được xem xét để có sự đầu tư liên tục và mang tính dự báo về khả năng tiếp cận thành tích quốc tế.

Sẵn sàng đăng cai các đại hội thể thao quốc tế

Hôm qua, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, Trưởng BTC Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, đánh giá cao sự phối hợp của TP.HCM cùng các địa phương tham gia đăng cai trong công tác chuẩn bị. Đặc biệt là việc nâng cấp cơ sở vật chất, hoàn thiện các điều kiện tổ chức và bảo đảm hậu cần.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh đại hội không chỉ có ý nghĩa đánh giá chất lượng phong trào TDTT, trình độ chuyên môn của VĐV mà còn là dịp để ngành thể thao nhìn nhận năng lực tổ chức, điều hành các sự kiện quy mô lớn.

Ông Hoàng Đạo Cương cho biết trong cuộc làm việc với ngành thể thao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị để VN có thể đăng cai tổ chức các đại hội thể thao lớn của quốc tế.

Từ định hướng đó, việc TP.HCM đăng cai đại hội năm 2026 và Đà Nẵng đăng cai đại hội năm 2030 được xác định là những bước chuẩn bị quan trọng. Thông qua đại hội, ngành thể thao và các địa phương có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực điều hành, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, công tác hậu cần, kỹ thuật và tổ chức thi đấu theo những tiêu chuẩn ngày càng cao.

Cũng hôm qua đã diễn ra tổng duyệt lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra tối 21.11 tại công viên bờ sông Sài Gòn.