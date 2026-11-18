Sự vắng mặt của Trần Quyết Chiến lẫn Bao Phương Vinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Bởi đây được xem là hai cơ thủ Việt Nam sở hữu bảng thành tích ấn tượng nhất trên đấu trường quốc tế.

Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh không vượt qua sát hạch

Theo quy định đăng ký của đại hội, mỗi đơn vị chỉ có suất giới hạn cho các nội dung cá nhân. Để chọn ra hai gương mặt xứng đáng nhất đại diện cho carom 3 băng nam TP.HCM, ban huấn luyện đã tổ chức đợt sát hạch tuyển chọn hồi đầu tháng 8.2026 với sự tham gia của 6 cơ thủ hàng đầu gồm Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Đình Quốc và Lê Thành Tiến. Các tay cơ thi đấu vòng tròn tính điểm để lấy 2 người có thành tích tốt nhất.

Trần Quyết Chiến là cơ thủ Việt Nam thành công nhất ở đấu trường quốc tế ẢNH: P.L

Trong môi trường mà các VĐV tập luyện và chạm trán nhau thường xuyên, ranh giới thắng thua chỉ được định đoạt qua từng đường cơ. Nguyễn Hoàn Tất nhận định sau giải tuyển chọn rằng, các tay cơ TP.HCM đều hiểu quá rõ lối chơi của nhau nên từng lượt cơ đều mang ý nghĩa quyết định. Kết thúc 2 ngày sát hạch, Nguyễn Hoàn Tất và Trần Thanh Lực là những người giữ được sự ổn định cao nhất để giành tấm vé dự đại hội. Ở chiều ngược lại, Trần Quyết Chiến thẳng thắn thừa nhận, bản thân anh không có được điểm rơi phong độ tốt. Trong khi đó, Bao Phương Vinh bày tỏ sự tiếc nuối bởi đại hội 4 năm mới diễn ra 1 lần.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 (diễn ra từ ngày 21.11 đến 12.12 tại TP.HCM), môn billiards & snooker sẽ tranh tài từ ngày 21.11 đến 30.11 ở nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Theo điều lệ, chương trình thi đấu gồm 10 nội dung. Ở nhóm carom, các cơ thủ tranh tài ở 3 nội dung là: carom 3 băng nam, carom 1 băng nam và carom 3 băng nữ. Nhóm pool có 4 nội dung gồm: pool 9 bi đơn nam, pool 9 bi đôi nam, pool 10 bi đơn nam và pool 9 bi đơn nữ. Ngoài ra, đại hội còn duy trì 2 nội dung billiards Anh là đơn nam và đôi nam, cùng nội dung snooker 6 bi đỏ đơn nam.

Nguyễn Hoàn Tất giữ phong độ ổn định trong những trận đấu sát hạch để giành vé dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay ẢNH: P.L

Dù thiếu vắng Quyết Chiến và Phương Vinh, môn billiards hứa hẹn vẫn hấp dẫn khi quy tụ dàn hảo thủ hàng đầu cả nước. Trên bàn carom 3 băng nam, bộ đôi đại diện chủ nhà TP.HCM là Trần Thanh Lực (vô địch World Cup billiards Bogota 2025) và Nguyễn Hoàn Tất sẽ tạo nên cuộc đua huy chương hấp dẫn với những tay cơ dày dạn kinh nghiệm của các địa phương khác. Trong khi đó, ở các nội dung pool, niềm hy vọng của chủ nhà TP.HCM đặt lên vai cơ thủ số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao).

Dồn sức cho World Cup billiards Ai Cập

Không vướng bận lịch thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh có trọn vẹn quỹ thời gian cuối tháng 11 để tập luyện, hướng tới chặng World Cup billiards carom 3 băng Hurghada (Ai Cập) diễn ra đầu tháng 12. Đây là chặng đấu thứ bảy và cũng là chặng cuối cùng khép lại hệ thống chặng đấu World Cup billiards năm 2026 của Liên đoàn Billiards Thế giới (UMB).

Điều đáng chú ý ở chặng đấu cuối năm tại Ai Cập là vị thế xuất phát của Trần Quyết Chiến. Căn cứ theo bảng xếp hạng UMB Events dùng để phân nhóm hạt giống, việc văng khỏi nhóm 14 cơ thủ dẫn đầu khiến cơ thủ sinh năm 1984 không có suất đặc cách vào thẳng vòng đấu chính. Tương tự kịch bản ở chặng World Cup Yanggu (Hàn Quốc) hồi đầu tháng 11, Quyết Chiến sẽ phải nhập cuộc từ vòng loại thứ tư (vòng loại cuối cùng) để tự tìm vé vào vòng 32.

Billiards Việt Nam vẫn sở hữu 3 đại diện nằm trong nhóm hạt giống vào thẳng vòng 32 cơ thủ tại Hurghada gồm Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái và Trần Thanh Lực.