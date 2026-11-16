Billiards: Cho Myung-woo thống trị, tạo cách biệt lớn với phần còn lại của thế giới

5 lần vô địch World Cup billiards kể từ năm 2025 đến nay

Ở tuổi 28, độ tuổi được xem là mới bước vào giai đoạn chín muồi nhất của một cơ thủ chuyên nghiệp, Cho Myung-woo đã chạm tới gần như mọi đỉnh cao danh vọng mà bất kỳ tay cơ carom 3 băng nào cũng mơ ước. Từng được nhắc đến như một "thần đồng" của billiards xứ kim chi, cơ thủ sinh năm 1998 giờ đây không chỉ trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh mà còn trở thành một trong những tượng đài xuất sắc nhất lịch sử billiards Hàn Quốc tại hệ thống giải đấu của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ.

Sự thăng hoa của Cho Myung-woo được đánh dấu bằng màn bứt phá ngoạn mục kể từ cuối năm 2025. Nếu như ở giai đoạn trước đó, tay cơ người Hàn Quốc mới chỉ có đúng 1 lần bước lên bục cao nhất tại đấu trường World Cup billiards vào năm 2022, thì từ năm 2025 đến nay, anh đã liên tiếp thâu tóm thêm 5 chức vô địch World Cup cùng 1 lần đăng quang giải vô địch thế giới (World Championship). Bên cạnh đó, anh cũng giành HCV World Games - đấu trường danh giá của những môn thể thao chưa được đưa vào Olympic.

Cho Myung-woo là cơ thủ Hàn Quốc sở hữu nhiều chức vô địch World Cup billiards nhất với 6 lần đăng quang ẢNH: P.L

Chính hiệu suất giành danh hiệu dày đặc ấy đã giúp Cho Myung-woo tích lũy số điểm rất lớn, tách biệt hoàn toàn so với nhóm cơ thủ còn lại trên bảng xếp hạng UMB Events (phiên bản chỉ tính điểm tích lũy của các World Cup billiards gần nhất và một giải World Championship). Ở lần cập nhật mới nhất ngày 8.11.2026 sau chặng World Cup Yanggu (Hàn Quốc), dù sớm dừng bước ở vòng 16 cơ thủ, Cho Myung-woo vẫn vững vàng ở ngôi số 1 với 524 điểm.

Ngôi sao của xứ sở kim chi bỏ xa người đứng thứ hai là nhà vô địch World Cup billiards Yanggu 2026 Eddy Merckx (412 điểm) tới 112 điểm. Nếu đặt cạnh nhóm bám đuổi phía sau như Marco Zanetti (hạng 3, 296 điểm) hay Dick Jaspers (hạng 4, 290 điểm), cách biệt điểm số mà cơ thủ Hàn Quốc tạo ra còn lớn hơn.

Bảng xếp hạng UMB Events mới nhất ẢNH: CMH

Đáng chú ý, cột mốc tháng 11.2026 cũng đánh dấu tròn 1 năm Cho Myung-woo chiếm vị trí số 1 trên bảng UMB Events. Trở lại thời điểm tháng 11.2025, khi diễn ra chặng World Cup tại Seoul (Hàn Quốc), cơ thủ 28 tuổi đã giành chức vô địch trên sân nhà và lần đầu vượt qua huyền thoại Dick Jaspers để lên đỉnh bảng. Sau đúng 12 tháng, trong khi Dick Jaspers rơi xuống vị trí thứ tư, Cho Myung-woo sừng sững ở ngôi đầu. Từ cuộc bám đuổi quyết liệt về điểm số trên bảng xếp hạng, cơ thủ sinh năm 1998 đã biến cuộc đua này trở thành sân khấu của riêng mình.

Điểm mạnh của Cho Myung-woo là phong độ ổn định đáng kinh ngạc. Trong 2 mùa giải gần nhất, cơ thủ có biệt danh "thần đồng" đã trở nên rất toàn diện. Trên bàn đấu, cơ thủ sinh năm 1998 có sự kết hợp hiếm thấy giữa lối đánh nhanh, dứt khoát và khả năng giải mã những hình bi phức tạp ở độ chính xác cao cùng cái đầu lạnh trong các thời khắc then chốt. Khi quy luật trừ điểm cuốn chiếu khắc nghiệt khiến nhiều cơ thủ kỳ cựu hụt hơi, sự bền bỉ của Cho Myung-woo giúp anh thống trị đấu trường UMB.