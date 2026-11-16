    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Billiards: Cho Myung-woo thống trị, tạo cách biệt lớn với phần còn lại của thế giới

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Tròn 1 năm kể từ ngày bước lên đỉnh cao nhất của billiards carom 3 băng thế giới, Cho Myung-woo nay vẫn thống trị trên bảng xếp hạng và bỏ xa phần còn lại.

    5 lần vô địch World Cup billiards kể từ năm 2025 đến nay

    Ở tuổi 28, độ tuổi được xem là mới bước vào giai đoạn chín muồi nhất của một cơ thủ chuyên nghiệp, Cho Myung-woo đã chạm tới gần như mọi đỉnh cao danh vọng mà bất kỳ tay cơ carom 3 băng nào cũng mơ ước. Từng được nhắc đến như một "thần đồng" của billiards xứ kim chi, cơ thủ sinh năm 1998 giờ đây không chỉ trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh mà còn trở thành một trong những tượng đài xuất sắc nhất lịch sử billiards Hàn Quốc tại hệ thống giải đấu của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ.

    Sự thăng hoa của Cho Myung-woo được đánh dấu bằng màn bứt phá ngoạn mục kể từ cuối năm 2025. Nếu như ở giai đoạn trước đó, tay cơ người Hàn Quốc mới chỉ có đúng 1 lần bước lên bục cao nhất tại đấu trường World Cup billiards vào năm 2022, thì từ năm 2025 đến nay, anh đã liên tiếp thâu tóm thêm 5 chức vô địch World Cup cùng 1 lần đăng quang giải vô địch thế giới (World Championship). Bên cạnh đó, anh cũng giành HCV World Games - đấu trường danh giá của những môn thể thao chưa được đưa vào Olympic.

    Billiards: Cho Myung-woo thống trị, tạo cách biệt lớn với phần còn lại của thế giới- Ảnh 1.

    Cho Myung-woo là cơ thủ Hàn Quốc sở hữu nhiều chức vô địch World Cup billiards nhất với 6 lần đăng quang

    ẢNH: P.L

    Chính hiệu suất giành danh hiệu dày đặc ấy đã giúp Cho Myung-woo tích lũy số điểm rất lớn, tách biệt hoàn toàn so với nhóm cơ thủ còn lại trên bảng xếp hạng UMB Events (phiên bản chỉ tính điểm tích lũy của các World Cup billiards gần nhất và một giải World Championship). Ở lần cập nhật mới nhất ngày 8.11.2026 sau chặng World Cup Yanggu (Hàn Quốc), dù sớm dừng bước ở vòng 16 cơ thủ, Cho Myung-woo vẫn vững vàng ở ngôi số 1 với 524 điểm.

    Ngôi sao của xứ sở kim chi bỏ xa người đứng thứ hai là nhà vô địch World Cup billiards Yanggu 2026 Eddy Merckx (412 điểm) tới 112 điểm. Nếu đặt cạnh nhóm bám đuổi phía sau như Marco Zanetti (hạng 3, 296 điểm) hay Dick Jaspers (hạng 4, 290 điểm), cách biệt điểm số mà cơ thủ Hàn Quốc tạo ra còn lớn hơn.

    Billiards: Cho Myung-woo thống trị, tạo cách biệt lớn với phần còn lại của thế giới- Ảnh 2.

    Bảng xếp hạng UMB Events mới nhất

    ẢNH: CMH

    Đáng chú ý, cột mốc tháng 11.2026 cũng đánh dấu tròn 1 năm Cho Myung-woo chiếm vị trí số 1 trên bảng UMB Events. Trở lại thời điểm tháng 11.2025, khi diễn ra chặng World Cup tại Seoul (Hàn Quốc), cơ thủ 28 tuổi đã giành chức vô địch trên sân nhà và lần đầu vượt qua huyền thoại Dick Jaspers để lên đỉnh bảng. Sau đúng 12 tháng, trong khi Dick Jaspers rơi xuống vị trí thứ tư, Cho Myung-woo sừng sững ở ngôi đầu. Từ cuộc bám đuổi quyết liệt về điểm số trên bảng xếp hạng, cơ thủ sinh năm 1998 đã biến cuộc đua này trở thành sân khấu của riêng mình.

    Điểm mạnh của Cho Myung-woo là phong độ ổn định đáng kinh ngạc. Trong 2 mùa giải gần nhất, cơ thủ có biệt danh "thần đồng" đã trở nên rất toàn diện. Trên bàn đấu, cơ thủ sinh năm 1998 có sự kết hợp hiếm thấy giữa lối đánh nhanh, dứt khoát và khả năng giải mã những hình bi phức tạp ở độ chính xác cao cùng cái đầu lạnh trong các thời khắc then chốt. Khi quy luật trừ điểm cuốn chiếu khắc nghiệt khiến nhiều cơ thủ kỳ cựu hụt hơi, sự bền bỉ của Cho Myung-woo giúp anh thống trị đấu trường UMB.

    Tin liên quan

    Billiards: Trần Quyết Chiến không có suất đặc cách tại World Cup Ai Cập

    Billiards: Trần Quyết Chiến không có suất đặc cách tại World Cup Ai Cập

    Trần Quyết Chiến cùng các các cơ thủ tốp đầu Việt Nam sẽ tranh tài tại Hurghada - Ai Cập từ ngày 6.12 đến 12.12, ở chặng World Cup billiards carom 3 băng khép lại mùa giải năm nay.

    Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến khởi sắc vẫn tụt bậc

    Billiards: Trần Quyết Chiến có sê-ri cao nhất giải, Việt Nam vẫn vắng bóng ở bán kết

    Khám phá thêm chủ đề

    Billiards cho myung-woo carom 3 băng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận