Đưa tiễn GS-TS Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ tại quê nhà

Tiễn biệt nhà khoa học của nông dân

Sáng 22.8, tại nhà tang lễ CLB Hưu Trí, TP.Cần Thơ, Ban lễ tang GS-TS Võ Tòng Xuân gồm đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, TP.Cần Thơ, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH Nam Cần Thơ cùng gia đình đã tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa GS-TS Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ cuối cùng.



Thay mặt Ban lễ tang, ông Lê Văn Nưng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, ôn lại quá trình cống hiến trọn đời của Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động GS-TS Võ Tòng Xuân

ĐÌNH TUYỂN

Đến đưa tiễn GS-TS Võ Tòng Xuân có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhiều tỉnh, thành, đại diện cơ quan ban ngành, các viện, trường, học trò cùng đông đảo người dân thương quý ông. Về phía bè bạn quốc tế có Tổng lãnh sự Nhật Bản ONO Masuo, đại diện Viện lúa quốc tế IRRI…

Thay mặt Ban lễ tang, ông Lê Văn Nưng, Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, ôn lại quá trình cống hiến trọn đời của Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động GS-TS Võ Tòng Xuân trên nhiều cương vị công tác quan trọng; nguyên đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, IX; nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ môi trường Quốc hội khóa IX; nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ; Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang; Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH Nam Cần Thơ.

Đến đưa tiễn GS-TS Võ Tòng Xuân có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhiều tỉnh, thành, đại diện cơ quan ban ngành, các viện, trường, học trò cùng đông đảo người dân ĐÌNH TUYỂN

Thay mặt 2 em gái cùng đại gia đình, ông Võ Tòng Anh, con trai của GS-TS Võ Tòng Xuân, gửi lời cảm ơn chân thành các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang, TP.Cần Thơ, các địa phương; các trường đại học, các cựu sinh viên nhiều thế hệ; các cô bác nông dân; các doanh nghiệp; các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ…

Gia đình bên linh cữu GS-TS Võ Tòng Xuân ĐÌNH TUYỂN

"Chắc chắn ba đang toại nguyện..."

Ông Võ Tòng Anh bày tỏ, từ khi GS-TS Võ Tòng Xuân lâm bệnh từ cuối năm 2022 đến tận những phút giây cuối cùng vào tháng 8.2024, gia đình luôn nhận được rất nhiều tình cảm động viên, chia sẻ chân thành, giúp đỡ tận tình của nhiều cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp, các y bác sĩ, người thân hữu, bạn bè, học trò…

Thay mặt gia đình, ông Võ Tòng Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp lãnh đạo trung ương, địa phương, các cơ quan, viện, trường, các tổ chức, cá nhân đã chia buồn cùng gia đình ĐÌNH TUYỂN

"Trước khi ra đi, một trong số ít điều ba tôi nhắc đi nhắc lại là "cựu sinh viên cùng với ba diệt rầy giúp nông dân"… và nay chắc ba cũng đã cảm nhận được, ba đang được nằm trong vòng tay, không chỉ của tụi con, mà còn rất nhiều cựu sinh viên là các "chiến sĩ diệt rầy" của ba, của vô số nông dân mà sau này họ đã được trồng giống lúa kháng rầy nâu IR36 do ba và Bộ môn Lúa của ba chọn tạo rồi đó. Chắc chắn ba đang toại nguyện. Xin cám ơn toàn thể các cựu sinh viên của ba Võ Tòng Xuân, xin gởi lời cảm tạ vô vàn đến các anh Hai lúa đã sát cánh cùng ba tôi xây dựng một đồng ruộng kháng rầy nâu ở miền sông nước miền Tây vào những năm đất nước gặp khó khăn về lương thực 1977 - 1979…", ông Võ Tòng Anh xúc động nói.

Từ trái qua: Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu và Tổng lãnh sự Nhật Bản ONO Masuo dự lễ truy điệu GS-TS Võ Tòng Xuân

ĐÌNH TUYỂN

Ông Võ Tòng Anh cũng gửi lời cảm ơn đến nhiều bạn bè quốc tế như Tổng lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo, đại diện ngoại giao của các nước Úc, Bỉ, Pháp, Kenya, Nigeria, Philippines và Indonesia; cảm ơn các phóng viên báo đài thuộc nhiều cơ quan thông tấn khác nhau trong cả nước.

"Cuối cùng, bản thân tôi, gia đình và bạn bè thân thiết đã phát hiện nhiều sơ sót trong quá trình tổ chức và tiến hành tang lễ. Các sơ suất không tránh khỏi này đã không khỏi gây ra một số phiền hà cho một số cơ quan, doanh nghiệp, trường học và cá nhân. Cá nhân tôi đại diện cho gia đình xin được lượng thứ", ông Võ Tòng Anh chia sẻ.

Sau lễ truy điệu là nghi thức di quan Đ.T.

Linh cữu GS-TS Võ Tòng Xuân được đưa ra xe tang Đ.T.

Linh cữu GS-TS Võ Tòng Xuân được đưa ra xe tang Đ.T.

Ngay sau lễ truy điệu, xe chở linh cữu GS-TS Võ Tòng Xuân đã đi ngang Trường ĐH Cần Thơ (khu 2, đường 3 tháng 2); đi ngang Trường ĐH Nam Cần Thơ (đường Nguyễn Văn Cừ). Rất đông sinh viên đã ra đứng ven đường để vẫy tay tiễn biệt người thầy. Sau đó, xe di chuyển lên An Giang, đi ngang Trường ĐH An Giang; Trường tiểu học song ngữ Tinh Hoa. Sau đó, xe chở linh cữu GS-TS Võ Tòng Xuân tiếp tục di chuyển về TT.Ba Chúc, H.Tri Tôn, An Giang - nơi yên nghỉ cuối cùng của giáo sư.

Linh cữu GS-TS Võ Tòng Xuân được đưa ra xe tang Đ.T.

Rất động sinh viên Trường ĐH Cần Thơ đã ra trước cổng trường tiễn đưa GS-TS Võ Tòng Xuân DUY TÂN

Cán bộ, sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ ra trước cổng trường đưa tiễn người thầy của mình DUY TÂN