Đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Học viện Nông nghiệp VN do đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch QH ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp rất to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người và nghiên cứu khoa học; biểu dương những thành tích của Học viện Nông nghiệp VN đạt được trong 70 năm qua.

Chủ tịch QH đề nghị Học viện Nông nghiệp VN tập trung đổi mới mạnh mẽ chương trình bồi dưỡng, đào tạo; phải bồi dưỡng, đào tạo những "công dân toàn cầu" của nền nông nghiệp VN hiện đại; chuyển mạnh từ đào tạo những gì nhà trường có sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Mỗi sinh viên khi tốt nghiệp phải có kiến thức vững, kỹ năng tốt, tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng hội nhập và đặc biệt là khát vọng cống hiến. Học viện trở thành nơi những người trẻ có khát vọng về nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp tìm đến để học tập, nghiên cứu và trưởng thành.

Chủ tịch QH chỉ rõ, KH-CN và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo phải trở thành động lực phát triển cốt lõi. Học viện phải mạnh dạn đi vào những lĩnh vực mới, những lĩnh vực mà đất nước đang cần và thế giới đang quan tâm; mỗi năm có những công trình, sản phẩm, công nghệ có khả năng tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế. Sản phẩm nông nghiệp VN phải giúp giảm chi phí, tối đa hóa lợi ích; giúp người nông dân tăng thu nhập; cạnh tranh được trên thị trường thế giới, đó chính là thước đo quan trọng của khoa học.

Chủ tịch QH yêu cầu Học viện là cầu nối giữa Nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - doanh nghiệp - nông dân; là trung tâm kết nối tri thức, công nghệ với thực tiễn sản xuất nông nghiệp; đồng thời phải mở rộng hơn nữa không gian hoạt động, không chỉ ở trong giảng đường, phòng thí nghiệm. "Phải đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng; đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất; đưa kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp; đưa giá trị khoa học đến với người nông dân, đưa những vấn đề của thực tiễn sản xuất trở lại giảng đường và phòng thí nghiệm để nghiên cứu, giải quyết", Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, Chủ tịch QH cho rằng chuyển đổi số phải làm thay đổi phương thức quản trị, đào tạo, nghiên cứu và phục vụ người học; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng môi trường học tập thông minh; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền hợp lý, tăng cường trách nhiệm giải trình, quản trị minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại. Học viện cần tạo môi trường để các nhà khoa học được sáng tạo, cống hiến và được hưởng thành quả xứng đáng với đóng góp của mình; chú trọng đào tạo thế hệ nhà khoa học trẻ. Phấn đấu đến năm 2045, Học viện phải vào top 100 các trường đại học ở châu Á.