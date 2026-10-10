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    Đưa văn hóa Việt đến Hội sách Frankfurt 2026

    An Hạ
    An Hạ
    Gần 100 tựa sách tiếng Anh và song ngữ được TP.HCM giới thiệu tại Hội sách Frankfurt 2026.

    Diễn ra từ ngày 7 - 11.10 tại Đức, Hội sách Frankfurt 2026 là dịp để TP.HCM quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam, tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế và kết nối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

    Gian hàng TP.HCM có sự tham gia của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, Nhà xuất bản Trẻ, Phương Nam Book và Comicola, giới thiệu các ấn phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, lịch sử, văn hóa, ẩm thực, du lịch và truyện tranh. Đáng chú ý, gần 100 tựa sách tiếng Anh và sách song ngữ được tuyển chọn nhằm giúp tác phẩm Việt tiếp cận các nhà xuất bản, đối tác quốc tế và độc giả nước ngoài.

    TP.HCM đưa văn hóa Việt vươn tầm quốc tế qua từng trang sách tại Hội sách Frankfurt2026 - Ảnh 1.

    Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng TP.HCM

    Ảnh: Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cung cấp

    TP.HCM mở rộng cơ hội hợp tác xuất bản

    Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đức, đoàn TP.HCM do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, làm trưởng đoàn đã làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Đức, đề xuất các hoạt động thúc đẩy ngoại giao văn hóa.

    Theo đó, đoàn đề nghị hỗ trợ đưa sách tiếng Việt vào các thư viện cộng đồng, đẩy mạnh dịch thuật để quảng bá văn hóa Việt Nam đến độc giả quốc tế. Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng đề xuất tổ chức Hội sách Việt Nam tại Frankfurt, kết hợp giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động phát triển công nghiệp văn hóa.

    TP.HCM đưa văn hóa Việt vươn tầm quốc tế qua từng trang sách tại Hội sách Frankfurt2026 - Ảnh 2.
    TP.HCM đưa văn hóa Việt vươn tầm quốc tế qua từng trang sách tại Hội sách Frankfurt2026 - Ảnh 3.
    TP.HCM đưa văn hóa Việt vươn tầm quốc tế qua từng trang sách tại Hội sách Frankfurt2026 - Ảnh 4.
    TP.HCM đưa văn hóa Việt vươn tầm quốc tế qua từng trang sách tại Hội sách Frankfurt2026 - Ảnh 5.

    Khách tham quan tìm hiểu các ấn phẩm được trưng bày tại gian hàng TP.HCM trong khuôn khổ Hội sách Frankfurt 2026 ở Đức

    Ảnh: Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cung cấp

    Một nội dung khác được đặt ra là xây dựng Không gian văn hóa Việt Nam tại Frankfurt, hướng đến địa điểm sinh hoạt cộng đồng cho người Việt và giao lưu với người dân sở tại.

    Hiện Đức có hơn 300.000 người Việt sinh sống, học tập và làm việc. Nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ gốc Việt gìn giữ tiếng mẹ đẻ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt phối hợp với Khoa Đông phương học, Đại học Frankfurt, triển khai các lớp tiếng Việt cho trẻ em thế hệ thứ hai và thứ ba.

    Các đề xuất tại Frankfurt hướng đến mở rộng hoạt động quảng bá sách, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng người Việt với đời sống văn hóa tại nước sở tại.

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