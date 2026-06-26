Hội sách thiếu nhi TP.HCM 2026: Hơn 150 hoạt động đưa sách đến gần trẻ em

Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày TP.Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026), sáng 26.6, tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM (P.Bến Thành, TP.HCM), UBND TP.HCM phối hợp Sở VH-TT TP.HCM tổ chức lễ khai mạc Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI - năm 2026 với chủ đề “Em vui đọc sách, học bao điều hay”.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Kim Nguyên - Phó trưởng ban Dân vận và Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM...

Những tiết mục văn nghệ sôi nổi của các em thiếu nhi chào mừng khai mạc hội sách Ảnh: QUỲNH TRÂN

Giám đốc Sở VH – TT TP.HCM Trần Thế Thuận phát biểu khai mạc Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI - năm 2026 Ảnh: QUỲNH TRÂN

Phát biểu khai mạc Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI - năm 2026, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM nhấn mạnh: “Điểm đặc biệt của Hội sách năm nay là quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay, với không gian được mở rộng, không chỉ trong các thiết chế văn hóa truyền thống như thư viện, đường sách mà còn đến gần hơn với trẻ em tại các khu dân cư, chung cư, nhà ở xã hội, khu nhà trọ công nhân, bệnh viện và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Điều đó thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận sách, tri thức và các giá trị văn hóa một cách bình đẳng”.

Hội sách thiếu nhi TP.HCM 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Với thông điệp “Em vui đọc sách, học bao điều hay”, Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI - năm 2026 không chỉ mang đến hàng ngàn tựa sách đa dạng, phong phú về nội dung lẫn hình thức, mà còn mở ra không gian trải nghiệm sinh động dành cho thiếu nhi. Tại đây, các em được hòa mình vào những buổi giao lưu tác giả - tác phẩm, sân chơi sáng tạo, hoạt động trải nghiệm STEM, nghệ thuật, kỹ năng sống và đặc biệt là không gian tìm hiểu, giao lưu văn hóa Á Đông đầy màu sắc.

Các đại biểu đang thực hiện nghi thức khai mạc Ảnh: QUỲNH TRÂN

Độc giả chụp ảnh lưu niệm với ban tổ chức Hội sách thiếu nhi Ảnh: QUỲNH TRÂN

Diễn ra từ ngày 26.6 đến 2.7, Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI - năm 2026 được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm trọng tâm gồm: Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, Khu phức hợp Sora Gardens và Đường sách Vũng Tàu, cùng nhiều hoạt động hưởng ứng tại các địa phương trên địa bàn. Với sự tham gia của hơn 50 đơn vị, 48 gian hàng sách và hơn 150 hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo, giáo dục kỹ năng, hội sách mở ra một không gian văn hóa đặc sắc dành cho thiếu nhi trong mùa hè năm nay.

Điểm đặc biệt của Hội sách năm nay là quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay, với không gian được mở rộng, không chỉ tại các thiết chế văn hóa truyền thống như thư viện, đường sách mà còn đến gần hơn với trẻ em ở các khu dân cư, chung cư, nhà ở xã hội, khu nhà trọ công nhân, bệnh viện và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Điều đó thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận sách, tri thức và các giá trị văn hóa một cách bình đẳng.

Đường sách thiếu nhi sẽ diễn ra nhiều chương trình hội sách năm nay Ảnh: QUỲNH TRÂN

Sự kiện khai mạc Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI - năm 2026 không chỉ là nơi gặp gỡ giữa bạn đọc và sách, mà còn góp phần nuôi dưỡng khát vọng học tập, tinh thần sáng tạo, tình yêu quê hương, đất nước cùng những giá trị nhân văn tốt đẹp trong thế hệ trẻ.

Dịp này, ban tổ chức trao đợt 1 mười Tủ sách Khăn Quàng đỏ đến các đơn vị: P.An Phú Đông, P.An Hội Đông, P.Diên Hồng, xã Đông Thạnh, P.Thạnh Mỹ Tây và 5 xã vùng biên giới tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, Ban tổ chức trao thư cảm ơn, kỷ niệm chương cho 35 tổ chức, cá nhân tiêu biểu đã đồng hành trong công tác khuyến đọc, xây dựng và phát triển các mô hình đọc sách cộng đồng trên địa bàn TP.HCM.