Hội sách thiếu nhi đầu tiên của siêu đô thị TP.HCM

Chiều 18.6, tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ, Sở VH-TT TP.HCM thông tin về Hội sách thiếu nhi lần VI năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 26.6 - 2.7 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM; Khu phức hợp Sora Gardens (P.Bình Dương) và Đường sách Vũng Tàu, với nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong chủ trì cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ chiều 18.6 ẢNH: QUỲNH TRÂN

Bà Phạm Thị Yến - Phó trưởng phòng Báo chí Xuất bản Sở VH - TT TP.HCM thông tin với báo giới về Hội sách thiếu nhi ẢNH: PHƯƠNG HUYỀN

Song song với các hoạt động chính, từ ngày 30.5 - 30.8, nhiều chương trình hưởng ứng sẽ được tổ chức tại Đường sách TP.HCM, Đường sách Thủ Đức, Không gian sách Tân An Hội cùng các khu dân cư, nhà trọ công nhân, nhà ở xã hội, bệnh viện và địa bàn vùng sâu, vùng xa. Chương trình có sự tham gia của nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách, trường đại học, thư viện, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, mang đến hàng nghìn đầu sách phục vụ thiếu nhi.

Hội sách cũng triển khai nhiều hoạt động dành cho các nhóm bạn đọc đặc thù như trao tặng sách cho Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhà lưu niệm Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu; ra mắt 3 tủ sách tại khu nhà trọ công nhân, nhà ở xã hội; tổ chức đọc sách, trải nghiệm và giao lưu tại các mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội và trung tâm dành cho trẻ em khuyết tật.

Hội sách thiếu nhi lần VI nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập, tạo môi trường để trẻ em tiếp cận tri thức ẢNH: QUỲNH TRÂN

Một điểm nhấn của Hội sách thiếu nhi năm nay là lần đầu tiên bố trí khu vực chuyên biệt dành cho trẻ em khiếm thị với sách chữ nổi Braille, sách nói, sách minh họa nổi, thiết bị hỗ trợ tiếp cận thông tin cùng nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về trẻ khuyết tật.

Trong 7 ngày diễn ra, hội sách tổ chức hơn 100 hoạt động liên tục như kể chuyện theo sách, giao lưu với các nhà văn, tác giả, chuyên gia khuyến đọc và khách mời trong lĩnh vực giáo dục, xuất bản, sáng tạo nội dung dành cho thiếu nhi.

Đại sứ văn hóa đọc Nguyễn Hòa Kim Thái sẽ tham gia chương trình truyền cảm hứng với chủ đề "Cùng sách bước xa hơn trên con đường học tập". Bên cạnh đó là các hội thi mỹ thuật, thiết kế bìa sách, sáng tác truyện tranh, làm sách mini, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống và nhiều chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Đặc biệt, hơn 100 em nhỏ sẽ được trực tiếp làm tranh Đông Hồ cùng nghệ nhân, qua đó tìm hiểu và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Nhiều hoạt động giao lưu với các nhà văn tại Đường sách TP.HCM ẢNH: KIM SÀI GÒN

Hội sách cũng dự kiến trao hơn 100 suất học bổng và hơn 100 phần quà cho con em công nhân, học sinh vượt khó; trao 3 tủ sách Khăn Quàng Đỏ; tặng 550 đầu sách cho Nhà lưu niệm Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu và bổ sung khoảng 500 đầu sách cho các không gian đọc tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Với hàng loạt hoạt động đọc sách, trải nghiệm, giao lưu và hỗ trợ cộng đồng, Hội sách thiếu nhi TP.HCM năm nay hướng đến việc đưa sách đến gần hơn với trẻ em và gia đình, tạo điều kiện để mọi thiếu nhi tiếp cận tri thức, hình thành thói quen đọc sách và tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục bổ ích ngay tại nơi sinh sống.