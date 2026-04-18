Nhiều chương trình hấp dẫn tại Hội sách Nhã Nam chào hè

Một trong những nội dung nổi bật của Hội sách Nhã Nam chào hè tại Hà Nội là sự kiện tôn vinh di sản văn chương của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, bắt đầu từ tối thứ sáu, ngày 24.4. Thông qua tọa đàm Nguyễn Huy Thiệp và văn nghiệp để lại cùng trưng bày chuyên đề Bản thảo, gốm và tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp, công chúng có cơ hội tiếp cận một cách hệ thống hơn với hành trình sáng tác và dấu ấn của ông trong văn học Việt Nam hiện đại.

Trưng bày cũng mang đến nhiều tư liệu giá trị như bút tích, bản thảo và các ấn bản trong và ngoài nước, góp phần tái hiện một chân dung văn chương danh tiếng và quan trọng của Việt Nam. Sự kiện đồng thời giới thiệu Tướng về hưu, được tái bản với diện mạo hoàn toàn mới và được đưa vào tủ sách "Việt Nam danh tác" của Nhã Nam, tiếp nối và lan tỏa những giá trị bền vững của tác phẩm.

Song song với sự kiện văn chương, Hội sách Nhã Nam chào hè tại Hà Nội còn có các tọa đàm mang tính ứng dụng đời sống như tọa đàm "Nhận diện những dấu hiệu không ổn ở trẻ vị thành niên" và tọa đàm "Tại sao chúng ta ăn quá nhiều" về vấn đề dinh dưỡng và lối sống. Hai tọa đàm này đều có sự tham gia của các chuyên gia tâm lý, giáo dục và sức khỏe, mang đến những chia sẻ thiết thực, giúp người tham dự hiểu rõ hơn và tìm được cách tiếp cận phù hợp cho bản thân và gia đình.