Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Thành phố bao điều lạ dành cho thiếu nhi

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
02/06/2026 06:30 GMT+7

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày TP.Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác Hồ, nhà thơ Hồ Huy Sơn vừa cho ra mắt độc giả tập thơ thiếu nhi Thành phố bao điều lạ (do Trần Lê Books và NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành, ảnh), để cùng các bạn nhỏ vun đắp thêm tình yêu thương với thành phố mình.

Đọc sách, người xem sẽ có dịp được gặp lại hồ Con Rùa, chợ Bến Thành, sân bay Tân Sơn Nhất, kênh Thị Nghè, đường hoa Nguyễn Huệ qua góc nhìn bằng thơ độc đáo, trong trẻo của Hồ Huy Sơn. Các bạn nhỏ được vào ngắm Thảo Cầm Viên rộng lớn hơn trăm tuổi qua những vần thơ 4 chữ nhẹ nhàng: "Ngập tràn lá hoa/Và thêm chim chóc/Này cừu, này sóc/Này khỉ, này công/Này rùa, kỳ nhông/Này dê, này hổ/Thiên nga, gấu chó/Sư tử, ngựa vằn…". Đây là mô tả ấm áp của tác giả về người dân TP.HCM khi miền Trung gặp hoạn nạn, bão lũ: "Khu phố này nấu bánh/Nào bánh tét bánh chưng/Mong người già, em nhỏ/Không lo bị đói lòng/Còn khu phố kia nữa/Gom giày dép, áo quần/Áo phao xếp ngăn nắp/Mang nặng tình nghĩa nhân".

Thành phố bao điều lạ dành cho thiếu nhi - Ảnh 1.

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Nhà thơ Hồ Huy Sơn (sinh năm 1985 tại Nghệ An) đang công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng. Anh là một tên tuổi quen thuộc của văn học thiếu nhi hiện nay, tác giả của nhiều tác phẩm được các em yêu thích: Những ngọn đèn thơm (2022), Mùa hè ra biển (2024), Trái tim của đảo (2025).

Về tập thơ mới, Hồ Huy Sơn cho biết: "Tôi đã có 17 năm gắn bó với thành phố mang tên Bác. Biết bao người bạn đến rồi đi, chính tôi vì công việc cũng có lúc muốn rời xa thành phố này, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bám trụ ở lại. Tình yêu với mảnh đất hào sảng và hồn hậu này trong tôi luôn được bồi đắp theo năm tháng, cứ thế lớn dần lên theo thời gian và tha thiết hơn. TP.HCM ẩn chứa trong mình bề dày trầm tích văn hóa lớn và sự phát triển năng động, vì vậy đối với tôi, thành phố luôn mới lạ mà khám phá hoài vẫn không bao giờ hết".

Tin liên quan

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Võ Minh Lâm ngồi 'ghế nóng' cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Võ Minh Lâm ngồi 'ghế nóng' cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi

Không chỉ là sân chơi bổ ích dành cho thiếu nhi, cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I - năm 2025 do Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc và nhiều thông điệp nhân văn về tình yêu thương, sự sẻ chia trong các em.

Khám phá thêm chủ đề

Thiếu nhi Nhà thơ NXB Phụ nữ Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận