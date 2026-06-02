Thành phố bao điều lạ dành cho thiếu nhi

Đọc sách, người xem sẽ có dịp được gặp lại hồ Con Rùa, chợ Bến Thành, sân bay Tân Sơn Nhất, kênh Thị Nghè, đường hoa Nguyễn Huệ qua góc nhìn bằng thơ độc đáo, trong trẻo của Hồ Huy Sơn. Các bạn nhỏ được vào ngắm Thảo Cầm Viên rộng lớn hơn trăm tuổi qua những vần thơ 4 chữ nhẹ nhàng: "Ngập tràn lá hoa/Và thêm chim chóc/Này cừu, này sóc/Này khỉ, này công/Này rùa, kỳ nhông/Này dê, này hổ/Thiên nga, gấu chó/Sư tử, ngựa vằn…". Đây là mô tả ấm áp của tác giả về người dân TP.HCM khi miền Trung gặp hoạn nạn, bão lũ: "Khu phố này nấu bánh/Nào bánh tét bánh chưng/Mong người già, em nhỏ/Không lo bị đói lòng/Còn khu phố kia nữa/Gom giày dép, áo quần/Áo phao xếp ngăn nắp/Mang nặng tình nghĩa nhân".

Nhà thơ Hồ Huy Sơn (sinh năm 1985 tại Nghệ An) đang công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng. Anh là một tên tuổi quen thuộc của văn học thiếu nhi hiện nay, tác giả của nhiều tác phẩm được các em yêu thích: Những ngọn đèn thơm (2022), Mùa hè ra biển (2024), Trái tim của đảo (2025).

Về tập thơ mới, Hồ Huy Sơn cho biết: "Tôi đã có 17 năm gắn bó với thành phố mang tên Bác. Biết bao người bạn đến rồi đi, chính tôi vì công việc cũng có lúc muốn rời xa thành phố này, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bám trụ ở lại. Tình yêu với mảnh đất hào sảng và hồn hậu này trong tôi luôn được bồi đắp theo năm tháng, cứ thế lớn dần lên theo thời gian và tha thiết hơn. TP.HCM ẩn chứa trong mình bề dày trầm tích văn hóa lớn và sự phát triển năng động, vì vậy đối với tôi, thành phố luôn mới lạ mà khám phá hoài vẫn không bao giờ hết".