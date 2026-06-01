Ngày 1.6 đặc biệt ở Thảo Cầm Viên: Khoảnh khắc hiếm hoi thấy con cười nơi đông người

Sáng 31.5, Hội Gia đình Trẻ em và Người Bại não Việt Nam khu vực phía Nam (CPFAV) tổ chức chương trình "Mầm xanh yêu thương" ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Hoạt động thu hút hơn 40 gia đình có con mắc chứng bại não ở TP.HCM tham gia, hưởng ứng ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6.

Quốc tế thiếu nhi của những đứa trẻ đặc biệt

Sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến tập trung tại cổng chính. Các em nhỏ có em ngồi xe lăn, có em được cha mẹ bế trên tay, hào hứng tiến vào khu vực tổ chức chương trình với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên.

Không khí buổi sinh hoạt diễn ra nhẹ nhàng nhưng đầy tiếng cười khi các bé được tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như tô màu, vẽ tranh, dán hình, chơi trò chơi tập thể hay tham quan Thảo Cầm Viên bằng tàu điện.

Chương trình có sự tham gia của hơn 100 thành viên gồm các gia đình, trẻ bại não và tình nguyện viên Ảnh: Thái Hòa

Khác với mọi năm, năm nay chương trình được tổ chức ngoài trời. Các bé có thêm cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên và thay đổi không khí. Dưới những tán cây xanh, nhiều em nhỏ tỏ ra hào hứng khi được chạy chơi, nghe nhạc và tham gia các trò vận động cùng tình nguyện viên.

Tiếng reo hò, cổ vũ vang lên ở khu vực trò chơi ném bóng vào ly, phân loại bóng vào rổ hay thám tử động vật. Với nhiều phụ huynh, đó là những khoảnh khắc hiếm hoi họ được nhìn thấy con cười vui vẻ nơi đông người.

Các tiết mục văn nghệ do chính các bé tham gia biểu diễn nhận được nhiều tràng pháo tay từ mọi người. Dù nhiều em phải ngồi xe lăn hoặc gặp khó khăn trong giao tiếp, các bé vẫn hào hứng hòa mình vào chương trình với sự hỗ trợ từ phụ huynh và các tình nguyện viên bên cạnh.

Hoạt động vẽ cây với nhiều màu sắc rực rỡ, bắt mắt thu hút sự thích thú của nhiều em nhỏ tham gia chương trình Ảnh: Thái Hòa

Lần thứ hai tham gia chương trình, chị Tăng Thị Hiền (54 tuổi) cho biết gia đình rất mong chờ những dịp như thế này để con được ra ngoài gặp gỡ bạn bè.

"Gia đình cũng ít khi đưa bé đi chơi vì di chuyển khá vất vả. Hôm nay thấy con vui, chơi trò ném bóng rồi cười suốt nên tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn. Bé thích không gian ở đây vì nhiều cây xanh và đông bạn nhỏ", chị Hiền chia sẻ.

Không chỉ các bé, nhiều phụ huynh cũng tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc hiếm hoi khi con mình có thể thoải mái tham gia các hoạt động tập thể như bao đứa trẻ khác.

Nơi phụ huynh tìm thấy sự đồng cảm

Chương trình năm nay có hơn 100 thành viên tham gia, bao gồm các gia đình, tình nguyện viên và thành viên của hội. Không đơn thuần là một buổi sinh hoạt dịp 1.6, "Mầm xanh yêu thương" còn là nơi để các gia đình con mắc chứng bại não gặp gỡ và chia sẻ cùng nhau.

Chị Phạm Thị Mai Diệp, Phó chủ tịch Hội Gia đình Trẻ em và Người Bại não Việt Nam khu vực miền Nam, cho biết hành trình chăm sóc trẻ bại não thường kéo dài nhiều năm và tạo áp lực lớn cho gia đình, đặc biệt là người mẹ.

"Có nhiều phụ huynh gần như dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con nên họ rất cần những không gian để được chia sẻ và đồng cảm. Chúng tôi mong chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho các bé mà còn giúp các gia đình cảm thấy mình không đơn độc", chị Mai Diệp nói.

Theo chị Diệp, việc tổ chức ở không gian mở năm nay cũng khiến công tác chuẩn bị vất vả hơn. Từ 7 giờ sáng, các tình nguyện viên đã bắt đầu vận chuyển đạo cụ, chuẩn bị khu vực trò chơi và hỗ trợ các gia đình di chuyển vì khoảng cách từ cổng vào khu vực tổ chức khá xa.

Nhiều tình nguyện viên tham gia chương trình cho biết họ hiểu hơn về hành trình chăm sóc trẻ bại não. Từ việc hỗ trợ di chuyển, chơi cùng các bé đến trò chuyện với phụ huynh, mỗi hoạt động đều giúp họ cảm nhận rõ hơn những khó khăn mà các gia đình đang trải qua.

Ngoài các hoạt động vui chơi, chương trình còn tổ chức tiệc nhẹ và trao quà quà vào cuối chương trình.

Khép lại buổi sinh hoạt, nhiều gia đình vẫn nán lại trò chuyện, chụp ảnh cùng nhau trước khi ra về. Giữa không gian xanh của Thảo Cầm Viên, ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay trở nên đặc biệt hơn với nhiều em nhỏ khi các em không chỉ được vui chơi mà còn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.

