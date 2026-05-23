Thảo Cầm Viên mở trại hè: Trẻ làm 'bảo mẫu' sở thú, dắt ngựa lùn đi dạo

Vũ Phượng
23/05/2026 05:45 GMT+7

Thảo Cầm Viên vừa giới thiệu một loạt hoạt động mùa hè như trại hè thử làm nhân viên sở thú, tour xem động vật ban đêm đến những buổi kể chuyện về 'idol' hươu cao cổ, voi, ngựa lùn…

Mỗi dịp hè, Thảo Cầm Viên lại trở thành một trong những điểm đến đông khách ở TP.HCM. Nhưng năm nay, nơi này không chỉ có thú xem hay trò chơi cuối tuần mà còn mở thêm hàng loạt hoạt động trải nghiệm vừa chơi vừa học dành cho trẻ em và gia đình.

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết mùa hè này nơi đây sẽ có chương trình "Trại hè nhí Thảo Cầm Viên 2026", kéo dài từ đầu tháng 6 đến hết tháng 7.

Thảo Cầm Viên vừa giới thiệu một loạt hoạt động cho trẻ trải nghiệm trong mùa hè

Thay vì chỉ tham quan vài giờ rồi về, các em nhỏ sẽ dành gần trọn một ngày ở sở thú để tham gia các hoạt động như chăm sóc động vật, tham quan khu thú y, học kỹ năng xử lý tình huống khi đi lạc, sơ cứu cơ bản hay làm đồ thủ công từ vật liệu tái chế.

Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết chương trình được thiết kế theo hướng để trẻ rời màn hình điện thoại và tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên. Các hoạt động cũng thay đổi liên tục theo từng tuần để tạo cảm giác mới mẻ cho các bé trong suốt mùa hè.

Một điểm mới khác là chương trình nhân viên vườn thú kể chuyện diễn ra vào sáng thứ bảy hằng tuần. Không còn khoảng cách kiểu đi ngang xem thú, lần này chính những người chăm sóc động vật sẽ đứng ra kể các câu chuyện đời thường về những "ngôi sao" của Thảo Cầm Viên.

Trẻ từ 8 tuổi trở lên có thể trải nghiệm tour đêm ở Thảo Cầm Viên

Đó có thể là chuyện về gia đình ngựa lùn, voi Chuông đã 67 tuổi hay cặp hươu cao cổ Thảo Chị - Phi từng gây chú ý thời gian qua. Những câu chuyện nhỏ về tính cách, thói quen hay cách chăm sóc thú khiến nhiều em nhỏ thích thú hơn cả việc đứng xem từ xa.

Ngoài xem thú, hè năm nay khách tham quan còn có thể trải nghiệm cho hươu cao cổ, cá sấu, gấu mèo ăn; xem kéo co với hổ hay dắt ngựa lùn vận động quanh khu chuồng nuôi. Các hoạt động tương tác được bố trí rải đều trong ngày để khách dễ theo dõi thay vì tập trung vào cuối tuần như trước.

Một trong những trải nghiệm được dự đoán hút khách nhất mùa hè này là tour tham quan Thảo Cầm Viên về đêm "Khi màn đêm buông xuống". Khi thành phố bắt đầu lên đèn, du khách sẽ được đi giữa không gian yên tĩnh hơn ban ngày, nghe nhân viên chăm sóc kể chuyện về tập tính săn mồi, ngủ nghỉ hay hoạt động ban đêm của các loài thú.

Ngoài các hoạt động dành cho trẻ em, Thảo Cầm Viên cũng tổ chức thêm nhiều ngày hội theo chủ đề như ngày gia đình Việt Nam, ngày hổ thế giới hay ngày quốc tế voi với các chương trình giới thiệu động vật, biểu diễn và tương tác cùng du khách.

