Nghỉ hè và 'cuộc kéo co' với điện thoại: Làm gì để con rời màn hình?

Lo con chơi game, bấm điện thoại nhiều hơn

Dù cuối tháng này học sinh mới chính thức nghỉ hè, nhưng chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (32 tuổi), ngụ đường 2, P.Thủ Đức (TP.HCM), đã bắt đầu lo lắng. Chị Ngọc kể con chị mới 5 tuổi, thường ở nhà với ông bà. Chị sợ khi không đến lớp, thời gian tiếp xúc với điện thoại của bé sẽ tăng lên.

"Ngày thường ở nhà với ông bà, bé cũng đã hay xin điện thoại để xem hoạt hình. Nghỉ hè chắc còn bấm dữ hơn. Mình sợ con quen với màn hình, sau này rất khó bỏ", chị Ngọc nói.

Cùng chung nỗi lo, Lê Thúy An (28 tuổi), ngụ đường Tôn Đản, P.Xóm Chiếu (TP.HCM), cho biết con rất thích xem phim hoạt hình, video ngắn. Gần đây, bé còn tò mò trò chuyện với các ứng dụng AI trên mạng.

An nói rằng ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là một cách để con giải trí. Nhưng khi thấy con có thể ngồi hàng giờ trước màn hình thì bà mẹ bắt đầu bất an. Mỗi lần mẹ tắt điện thoại, bé lại phản ứng, chống đối.

"Mình sợ nội dung con tiếp xúc không lành mạnh. Trẻ con bây giờ chỉ cần vài cú chạm là có thể xem rất nhiều thứ. Vào mùa hè, mình không thể ngồi cạnh con cả ngày để kiểm soát hết được", An chia sẻ.

Không muốn con nghỉ hè trong căn phòng kín, anh Nguyễn Nguyên Đức (33 tuổi), ngụ đường Lê Văn Chí, P.Linh Xuân (TP.HCM) dự định đăng ký cho con đi học thêm kỹ năng, thể thao... tại nhà thiếu nhi. Theo anh, khi trẻ có lịch sinh hoạt phù hợp, có bạn bè và có hoạt động ngoài trời, nhu cầu bấm điện thoại sẽ giảm.

"Mình không muốn cấm con hoàn toàn vì điều đó rất khó. Nhưng nếu để con rảnh quá, con sẽ tìm đến game và điện thoại. Vì vậy, gia đình phải tạo hoạt động khác cho con làm", anh Đức nói.

Nghỉ hè và 'cuộc kéo co' với điện thoại

Theo BS.CK2 Nguyễn Thanh Sang, Trưởng khoa Liên chuyên khoa Tâm lý lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), ngày càng có nhiều trẻ em bị ảnh hưởng đến sự phát triển do sử dụng thiết bị điện tử quá mức.

Bác sĩ Sang cho biết tình trạng lệ thuộc vào tivi, điện thoại thông minh có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tâm thần, khả năng giao tiếp và học tập của trẻ. Một trong những biểu hiện phổ biến là trẻ chậm nói do giảm tương tác trực tiếp với cha mẹ, người thân và bạn bè.

Ngoài chậm nói, bác sĩ Sang cho rằng một số trẻ còn có biểu hiện rối loạn giấc ngủ, mất tập trung, giảm khả năng tiếp thu, sa sút trong học tập. Có trường hợp trẻ rối loạn hành vi do quen được đáp ứng bằng thiết bị điện tử từ nhỏ. Khi bị lấy điện thoại hoặc tắt tivi, trẻ dễ la hét, cáu gắt.

Bác sĩ Sang cho biết việc can thiệp sẽ thuận lợi hơn nếu trẻ được phát hiện sớm. Ngược lại, nếu kéo dài, trẻ có thể gặp thêm các vấn đề như suy giảm thị lực, thiếu kỹ năng xã hội, khó hòa nhập với bạn bè, chán học, né tránh trường lớp...

Bác sĩ Sang khuyến cáo phụ huynh nên giảm dần thời gian sử dụng màn hình của trẻ. Gia đình cần dành thời gian trò chuyện, chơi cùng con. Đồng thời, cha mẹ nên khuyến khích trẻ tham gia hoạt động thể chất, hoạt động tập thể để cải thiện kỹ năng xã hội.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, cho rằng: "Khi không được lắng nghe, con cái dễ tìm đến nơi dễ thở hơn. Đó có thể là bạn bè trên mạng, game online hoặc AI, vì những nơi này phản hồi nhanh, không ngắt lời, không phán xét".

Theo bà Nhi A, thay vì cấm đoán hay mắng con, cha mẹ nên hiểu cách con tương tác trong môi trường số. Chẳng hạn, nếu con đang chơi dở một ván game, phụ huynh có thể cho con vài phút để kết thúc, sau đó nhắc con phụ giúp việc nhà hoặc chuyển sang hoạt động khác. Cách ứng xử mềm mỏng này giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng, đồng thời học cách điều chỉnh thời gian sử dụng thiết bị tốt hơn.