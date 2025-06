Cha mẹ tự tổ chức tour nghỉ hè cho con

Khám phá thiên nhiên và gắn kết gia đình

Vừa chớm nghỉ hè, chị Đoàn Thị Thanh Giang (30 tuổi), ngụ TP.Thủ Đức (TP.HCM), đã cùng chồng đưa 3 con nhỏ (5, 3 và 1 tuổi) rong ruổi khắp nơi. Gia đình 5 người vừa hoàn tất hành trình khám phá Tây nguyên qua các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai; và đang khởi động chuyến vi vu về miền Tây với các điểm đến như: Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang và Sóc Trăng.

Gia đình chị Giang đưa các con vi vu khắp nơi trong mùa hè này ẢNH: NVCC

Với công việc trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán, vợ chồng chị Giang làm việc từ xa, linh hoạt thời gian. Điều đó giúp họ dễ dàng tổ chức các chuyến đi dài ngày cho các con. Họ di chuyển bằng ô tô, dừng chân tại các khu du lịch, homestay hoặc quán cà phê có sân vườn để các bé thỏa sức vui chơi, ngắm cảnh.

Chị Giang chia sẻ: "Trước chuyến đi, vợ chồng mình lên kế hoạch ngắn gọn, chọn địa điểm cho tiện di chuyển. Cả hai thường xem các đánh giá trên Google để tìm chỗ an toàn, có thể dựng lều, đỗ xe".

Theo chị Giang, các bé, đặc biệt bé lớn 5 tuổi, rất hào hứng với các chuyến đi. Bé biết đọc sách, ghi nhớ đặc sản, diện tích, địa danh mỗi nơi đi qua, biến hành trình thành bài học sinh động. "Mình thấy các con dạn dĩ hơn, ít ốm vặt, không còn lệ thuộc máy điều hòa. Về TP.HCM, tụi nhỏ vẫn thích mở cửa ngủ gió trời. Quan trọng nhất là sự gắn kết gia đình. Thời gian ở bên con, chia sẻ, lắng nghe nhau mỗi ngày giúp cả nhà gần gũi hơn. Các con cũng tự nhiên tâm sự với ba mẹ nhiều hơn", chị Giang nói.

Minh Đăng nhớ mãi chuyến đi mùa hè cùng gia đình ẢNH: NVCC

Tương tự, chị Nguyễn Minh Phương (34 tuổi), ngụ Hà Nội, đưa con khám phá biển Quỳnh Lập (Nghệ An) 2 lần trong hè này. Hiện chị đang lên kế hoạch đưa các bé đến các điểm như: Thái Nguyên, Sơn La, Quảng Bình, Huế.

Chị Phương kể, năm nào gia đình cũng tận dụng mùa hè để dành thời gian cho các con. Họ ưu tiên các hoạt động ngoài trời như ngủ lều, tự nấu ăn, tự lái xe, không đặt nặng lộ trình cố định.

"Nhà mình tùy hứng di chuyển, ăn chơi. Các con được gần gũi thiên nhiên, tiếp xúc với đất, nước, lửa, gió, không khí trong lành, giúp tăng sức đề kháng. Mình thấy con vui vẻ, tự tin, dễ hòa nhập với môi trường mới. Bé lớn học lớp 1 chủ động quan sát, khám phá hiện tượng tự nhiên, tự rút ra kết luận thú vị. Có lần bé bắt còng ở biển, học cách nó di chuyển, phòng thủ. Con cũng tự lập hơn, biết chuẩn bị đồ cá nhân, giúp bố mẹ dựng lều, giao lưu với bạn mới", chị kể.

Chị Phương khuyên phụ huynh nên bắt đầu từ những chuyến đi ngắn trong ngày trước khi cho trẻ ngủ lều qua đêm. Trong mùa hè nắng nóng, ba mẹ cần cho bé đội mũ, thoa kem chống nắng, uống đủ nước để bảo vệ sức khỏe.

Còn Nguyễn Bá Minh Đăng, học sinh Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp (Hà Nội), hào hứng về chuyến đi đáng nhớ của gia đình từ Hà Nội vào Tây nguyên mới đây. Gia đình của Đăng ghé biển Kỳ Anh, phố cổ Hội An, rồi khám phá Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Trên đường trở ra, gia đình dừng chân ở Quy Nhơn, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình.

"Ba mẹ em tự lái xe, kết hợp nghỉ khách sạn và cắm trại ngoài trời. Anh em của em không chỉ đi du lịch mà còn tiếp xúc gần với thiên nhiên, học cách sống chậm, cảm nhận từng vùng đất. Ở biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh), em ngắm bình minh, xem tàu thuyền đánh cá, tự tay bắt hải sản. Ở Hội An, phố cổ rực rỡ đèn lồng ban đêm, sáng sớm nhà em lại đạp xe trong không gian tĩnh lặng như hai thế giới khác nhau. Đến Măng Đen, em hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ với thác nước, rừng thông. Cắm trại bên hồ T'nưng ở Gia Lai, cảnh bình minh đẹp như gương, chim bói cá lao vun vút, trời se lạnh. Em thích ngủ lều giữa thiên nhiên, sáng ra chạy nhảy, hít thở không khí trong lành", Đăng kể.

Theo Đăng, những trải nghiệm này giúp các em tiếp xúc với văn hóa, cảnh quan đa dạng, rèn tính tự lập và tình yêu thiên nhiên.

Những chuyến đi giúp gia đình chị Phương gắn kết hơn ẢNH: NVCC

Tìm hiểu bản thân qua các chương trình nghỉ hè

Bên cạnh các chuyến đi, nhiều phụ huynh chọn các hoạt động phát triển kỹ năng và định hướng tương lai cho con. Nguyễn Gia Vạn An, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai), tham gia chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển bản thân với chi phí khoảng 1 triệu đồng cho 8 tuần. "Em cảm thấy tự tin hơn, an tâm khi có người hướng dẫn. Ba mẹ luôn mong em phát triển toàn diện, không chỉ qua sách vở mà còn qua trải nghiệm thực tế. Vì thế, ba mẹ sẵn lòng đầu tư để em tiếp xúc với những người truyền cảm hứng, rèn luyện tư duy và kỹ năng", An kể.

Lâm Duy, đại diện Trà Đá Mentor (TP.HCM), đơn vị tổ chức hoạt động hè cho Vạn An, cho biết: "Mùa hè là cơ hội để học sinh rèn luyện tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình".

Hè là mùa các em học sinh mong chờ để tha hồ vui chơi, kết thêm bạn mới ẢNH MINH HỌA: AN VY

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, công tác tại hệ thống trường Xanh Tuệ Đức (Hà Nội), người có nhiều năm thiết kế tour hè cho 2 con trai, chia sẻ cách tổ chức mùa hè theo từng độ tuổi. Với học sinh tiểu học, bà gợi ý tạo trải nghiệm thực tế, đặc biệt với tiếng Anh. Với học sinh THCS, bà Liên khuyến khích các em đi làm và trải nghiệm để trưởng thành. "Con có thể làm thêm để hiểu giá trị lao động, tham gia trại hè quốc tế, về quê nuôi gà, tắm sông, làm tình nguyện viên tại nông trại, học làm bánh, đồ tái chế", bà Liên nói.

Với học sinh THPT, mùa hè là thời điểm định hình cuộc đời. Bà Liên từng đưa con trai lớn tìm hiểu khách sạn 5 sao theo ngành học tương lai, trong khi con trai nhỏ tự lên kế hoạch xuyên Việt cùng bạn bè và tham gia khóa hướng nghiệp.

Theo bà Liên, trải nghiệm này không chỉ giúp trẻ học hỏi, rèn luyện kỹ năng mà còn nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, sự tự lập và sự gắn kết gia đình, tạo nên những kỷ niệm quý giá trong hành trình trưởng thành.