Mẹ bệnh nặng và con gái bại não mong được giúp đỡ

Giữa căn nhà nhỏ vừa được địa phương hỗ trợ xây dựng ở xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp, bà Chi lặng lẽ ôm con gái út Nguyễn Ngô Ánh Dương vào lòng. Đứa trẻ 3 tuổi với thân hình gầy yếu tưởng như mới 1 tuổi, thường xuyên lên cơn co giật vì mắc bệnh động kinh, dị chứng não do sinh ngạt và bại liệt co cứng. Với bà Chi, mỗi ngày con còn cười, còn thở đã là một điều kỳ diệu.

Ngôi nhà tình thương Ủy ban MTTQ xã Gia Thuận vừa trao tặng cho gia đình bà Chi ẢNH: THANH QUÂN

Thế nhưng phía sau hành trình níu sự sống cho con là chuỗi ngày kiệt quệ cả về kinh tế và sức khỏe của bà Chi. Khi bé Ánh Dương vừa chào đời đã phải nhập viện điều trị liên tục, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Những tháng ngày chạy vạy vay mượn tiền chữa bệnh cho con chưa dừng lại thì đến cuối năm 2023, bà Chi được bác sĩ xác định mắc ung thư vú.

Từ một người khỏe mạnh, bà phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú bên trái rồi tiếp tục hóa trị, xạ trị hằng tháng để duy trì sự sống. Sau nhiều tháng điều trị, căn bệnh di căn vào phổi và xương, khiến sức khỏe bà ngày càng suy kiệt. Có những ngày cơ thể đau nhức, mệt lả, bà không thể cử động, chỉ biết nằm nhìn con. Điều bà lo sợ nhất không phải những cơn đau của bệnh ung thư mà là một ngày nào đó mình không còn đủ sức ở bên cạnh con gái nhỏ. "Điều tôi lo nhất là nếu tôi không còn nữa thì ai sẽ chăm sóc cho Ánh Dương…", bà Chi bật khóc.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi và con gái đang cần lắm những sự giúp đỡ từ cộng đồng ẢNH: THANH QUÂN

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Trong lúc hai mẹ con chống chọi với bệnh tật, người chồng bỏ đi, để lại mọi gánh nặng lên vai bà. Hai người con gái lớn của bà đã trưởng thành, đi làm công nhân ở xa với đồng lương ít ỏi, thuê trọ tự lo cuộc sống nên không thể phụ giúp được nhiều cho mẹ.

Không còn khả năng lao động, mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men và những chuyến xe đưa con từ Đồng Tháp lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) tái khám mỗi tháng, bà Chi đều trông chờ vào tiền vay mượn và sự hỗ trợ từ người thân, hàng xóm.

Trong căn nhà mới vừa hoàn thành cách đây ít hôm nhờ sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ xã Gia Thuận, bà Chi xúc động nói trước đây cả nhà sống trong căn nhà lá dột nát, mỗi lần mưa xuống là nước tạt khắp nơi. Có được mái nhà kiên cố là niềm an ủi lớn với mẹ con bà giữa những ngày khốn khó. Thế nhưng phía trước họ vẫn là hành trình dài đầy gian nan với chi phí điều trị kéo dài cho cả mẹ lẫn con.

Hoàn cảnh của bà Chi hiện rất cần sự sẻ chia từ cộng đồng, các nhà hảo tâm để hai mẹ con có thêm điều kiện tiếp tục chữa bệnh, duy trì sự sống và nuôi hy vọng vượt qua nghịch cảnh.