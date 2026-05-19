Đà Nẵng mở hội sách bên sông Hàn, người dân háo hức 'săn' sách hay giá rẻ

Tối 19.5, Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GD-ĐT, UBND phường Hải Châu tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng lần 2 và Hội thi kể chuyện theo sách năm 2026 với chủ đề "Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước".

Sự kiện do Thư viện Đà Nẵng thực hiện, diễn ra tại Công viên APEC và vỉa hè đường Bạch Đằng (nối dài), kéo dài đến ngày 24.5 với hàng loạt hoạt động trưng bày sách, giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm mới, tọa đàm, chiếu phim tư liệu, chương trình thơ - nhạc, trải nghiệm vui chơi gắn với sách…

Đông đảo bạn trẻ háo hức “săn” sách giảm giá trong đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Các gian hàng sách giảm giá thu hút nhiều học sinh, sinh viên đến tìm mua sách phục vụ học tập và giải trí dịp nghỉ hè ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL, cho biết chủ đề "Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước" mang ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh xây dựng xã hội học tập và phát triển văn hóa đọc hiện đại.

Theo bà Hội An, sách không chỉ là nơi lưu giữ tri thức mà còn góp phần nuôi dưỡng lý tưởng, hình thành bản lĩnh và trách nhiệm công dân. Việc xây dựng văn hóa đọc cần được nuôi dưỡng bền bỉ bằng tình yêu sách, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

"Phát triển văn hóa đọc chính là đầu tư cho con người, cho tri thức và tương lai của thành phố, đất nước", bà Hội An nhấn mạnh.

Không gian Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng rực sáng bên Công viên APEC, thu hút đông đảo người dân và du khách ẢNH: HUY ĐẠT

Điểm nhấn của ngày hội năm nay là Hội thi kể chuyện theo sách dành cho giáo viên tiểu học trên địa bàn thành phố. Sau gần 1 tháng phát động, hội thi thu hút 32 tiết mục đăng ký tham gia với nhiều câu chuyện giàu ý nghĩa nhân văn, lịch sử và giáo dục kỹ năng sống.

Bên cạnh đó, nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách như Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Kim Đồng, Alpha Books, Nhà sách Phương Nam… cũng mang đến hàng nghìn đầu sách với mức giảm giá hấp dẫn, thu hút đông đảo bạn trẻ.

Các nhà xuất bản, đơn vị phát hành mang đến hàng nghìn đầu sách với giá ưu đãi phục vụ bạn đọc tại ngày hội ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngay trong đêm khai mạc, rất đông người dân đã đổ về các gian hàng sách để tham quan, mua sắm và trải nghiệm không khí lễ hội đọc sách giữa trung tâm thành phố.

Các bạn trẻ say mê đọc, lựa chọn sách giữa không gian văn hóa đọc đầy hứng khởi ven sông Hàn ẢNH: HUY ĐẠT

Dắt cháu nội đến ngày hội từ sớm, ông Đặng Văn Quý (70 tuổi, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) cho biết sau khi cháu bắt đầu nghỉ hè, ông muốn đưa cháu đến không gian sách để vừa vui chơi, vừa hình thành thói quen đọc sách.

"Ở đây sách nhiều, lại được giảm giá nên tôi dắt cháu đến lựa mua bộ truyện tranh lịch sử, sách thiếu nhi. Không khí ngày hội rất vui, các cháu cũng hào hứng hơn khi được tự chọn sách mình thích", ông Quý chia sẻ.

Ông Đặng Văn Quý lựa chọn những cuốn truyện tranh phù hợp cho cháu nội tại gian hàng sách thiếu nhi ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khi đó, bạn Hà Thị Thanh Hoa (sinh viên Đại học Đà Nẵng) cho biết đã cùng nhóm bạn đến các gian hàng để "săn" sách giá rẻ phục vụ học tập và đọc trong dịp hè.

"Nhiều cuốn sách giảm giá sâu nên sinh viên tụi em có thể mua được nhiều hơn. Ngoài sách chuyên ngành còn có kỹ năng sống, ngoại ngữ, tiểu thuyết… Đây cũng là dịp để tụi em tìm thêm động lực đọc sách thay vì chỉ đọc tài liệu trên mạng", Hoa nói.

Nhiều gia đình đưa con em đến trải nghiệm không gian đọc sách và tham gia các hoạt động văn hóa tại ngày hội ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ban tổ chức, Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng lần 2 là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng 51 năm ngày thống nhất đất nước, 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026.