Đưa vàng trở lại thị trường

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng miếng và vàng xu ở VN trong quý 2/2024 tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng nhu cầu vàng miếng và vàng xu trong nửa đầu năm 2024 đạt 26 tấn. Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2014 đến nay. Báo cáo đánh giá nguyên nhân nhu cầu vàng tăng là do đồng nội tệ sụt giảm, sự gia tăng của lạm phát, hiệu suất kém của thị trường cổ phiếu và bất động sản trong nước. Trước đó, cả năm 2023 nhu cầu tiêu dùng vàng tại VN giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước, từ 59,1 tấn năm 2022 xuống còn 55,5 tấn. Trong đó, cầu vàng miếng và vàng xu giảm nhẹ 2%, cầu vàng trang sức giảm 16%.