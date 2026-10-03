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    Giáo dụcNhà trường

    Đưa vào hoạt động hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế tại Đắk Lắk

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Một hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế vừa mới đưa vào hoạt động tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), hướng đến giáo dục chất lượng cao cho học sinh.

    Ngày 3.10, tại khu đô thị Thành phố cà phê (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Trung Nguyên Legend tổ chức lễ khánh thành hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế.

    Hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế đi vào vận hành tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

    Khánh thành hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế

    ẢNH: HỮU TÚ

    Sau gần một năm xây dựng, Trường mầm non INschool và Trường tiểu học Xanh Tuệ Đức tại Đắk Lắk chính thức đưa vào vận hành, tuyển sinh niên khóa đầu tiên 2026 – 2027. Sự kiện khánh thành đánh dấu việc hình thành hệ thống giáo dục liên cấp tiêu chuẩn quốc tế ngay trong khu đô thị, giúp trẻ tiếp cận môi trường học tập chất lượng cao.

    Hai trường có tổng quy mô đáp ứng khoảng 1.200 học sinh. Trong đó, Trường mầm non INschool rộng gần 7.000 m², gồm 26 phòng học, quy mô khoảng 650 học sinh; Trường tiểu học Xanh Tuệ Đức rộng gần 5.000 m², gồm 20 phòng học, quy mô khoảng 550 học sinh cùng hệ thống lớp học và trang thiết bị hiện đại.

    Hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế đi vào vận hành tại Đắk Lắk - Ảnh 2.

    Hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế được trang bị hiện đại

    ẢNH: CTV

    Bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn, Chủ tịch HĐQT hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức, chia sẻ: "Tại Thành phố cà phê, định hướng xây dựng một môi trường sống xanh, văn minh, phát triển hài hòa "Thân – Tâm – Trí" tạo nên nền tảng ý nghĩa để những giá trị giáo dục được nuôi dưỡng".

    Thạc sĩ Phan Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường mầm non INschool Buôn Ma Thuột, cho biết, nhà trường hướng đến chất lượng giáo dục vì một thế hệ mầm non hạnh phúc được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, trưởng thành từ trải nghiệm và tự tin hội nhập nhưng luôn mang trong mình bản sắc, niềm tự hào dân tộc.

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