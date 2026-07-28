Đưa về đất liền 48 người được cứu trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, liên quan đến công tác tìm kiếm, cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tính đến chiều ngày 27.7, đã có 48 người được cứu sống.

Lực lượng chức năng đã cứu sống 48 người trong vụ tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên Biển Đông và đang đưa trở về đất liền ẢNH: BNG

Lực lượng chức năng Việt Nam đã nhận bàn giao toàn bộ số người được phía Trung Quốc cứu và chăm sóc y tế. Hiện toàn bộ 48 người đang trên đường trở về đất liền.

Trong các ngày 26 và 27.7, lực lượng chức năng các bên đã nỗ lực triển khai hết sức khẩn trương công tác tìm kiếm, cứu nạn, chăm sóc và hỗ trợ y tế đối với người gặp nạn.

Bất chấp sóng to, gió lớn, biển động mạnh khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn, các lực lượng chức năng của Việt Nam hiện vẫn kiên trì triển khai các nỗ lực tìm kiếm những người còn lại với quyết tâm cao nhất.

Trước đó, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, tính đến chiều 27.7, lực lượng chức năng của Việt Nam và Trung Quốc đã cứu thêm được 3 người, hiện còn 14 người đang mất tích trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, tại hiện trường hiện nay có 43 phương tiện tìm kiếm 14 nạn nhân mất tích. Trong đó, Việt Nam có 33 tàu, 2 máy bay (12 tàu của Bộ Quốc phòng và 21 tàu cá địa phương); Trung Quốc điều động 8 phương tiện (7 tàu và 1 máy bay).

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 25.7, tại khu vực Biển Đông cách phía tây đảo Đá Lớn khoảng 55 hải lý, tàu Khôi Nguyên 18 chở 1.700 tấn đá bị phá nước dẫn đến chìm tàu.

Tại hiện trường, các tàu hoạt động gần khu vực đã cứu được 45/62 người sau đó bàn giao cho lực lượng chức năng của Việt Nam.