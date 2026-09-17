Đưa xe cho bạn nhậu cầm lái, bạn nhậu ngã tử vong, chủ xe lãnh án

TAND tối cao vừa công bố bản án của TAND khu vực 3 - Gia Lai tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh D. (thông tin bị cáo đã được mã hóa) 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội "giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường một vụ tai nạn gây chết người ở Phú Thọ, xuất phát từ hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện cầm lái ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Người cầm lái tử vong, người giao xe lãnh án

Theo bản án, đêm 9.1, sau khi nhậu xong, Nguyễn Duy T. (25 tuổi) rủ D. đi hát karaoke. Dù T. không có giấy phép lái xe hạng A1, nhưng D. vẫn giao chiếc xe máy của mình cho T. điều khiển, D. ngồi phía sau.

Tại quán hát, cả hai uống bia, đến khoảng 00 giờ 30 ngày 10.1 thì tính tiền ra về. D. biết T. đã uống bia nhưng vẫn tiếp tục giao xe cho T. điều khiển chở D. ngồi phía sau.

Khi đến đoạn đường cong có biển báo "Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải", do thiếu chú ý quan sát, xe lại đang chạy với tốc độ nhanh, T. không làm chủ tay lái nên lao xuống mương thoát nước.

Chiếc xe máy trượt một đoạn dài, hất văng cả hai thanh niên xuống đất. Hậu quả, T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. D. bị thương nhẹ nên tự về nhà. Xe máy hư hỏng.

Kết quả xét nghiệm xác định nồng độ cồn trong máu của T. là 59,3 mg/dL, còn D. là 0.

Tòa án nhận định, hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ của D. là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự, an toàn trong lĩnh vực giao thông đường bộ, gây ra hậu quả làm 1 người chết, ảnh hưởng xấu đến tình hình chung tại địa phương.

Song, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục 5 triệu đồng, được gia đình bị hại có đơn bãi nại…, nên hội đồng xét xử quyết định tuyên mức án như đã nêu.

Làm gì để không vướng lao lý khi cho mượn xe?

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, viện dẫn điều 264 bộ luật Hình sự: Người nào biết rõ người khác không có giấy phép lái xe, hoặc nồng độ cồn vượt quá quy định, hoặc không đủ các điều kiện khác, mà vẫn giao xe rồi gây tai nạn dẫn tới thương vong hoặc thiệt hại tài sản, thì có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 7 năm tù.

Không ít người cho rằng tai nạn xảy ra thì chỉ người trực tiếp cầm lái phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, pháp luật hình sự đặt ra trách nhiệm độc lập đối với chủ sở hữu, quản lý phương tiện nếu biết rõ người được giao xe không đủ điều kiện và gây ra hậu quả đến mức truy cứu.

Vẫn theo luật sư, điểm chung của các vụ án đã xử lý thời gian qua bắt nguồn từ quan hệ thân quen như cha mẹ giao xe cho con, bạn bè cho nhau mượn xe hoặc chủ xe để người khác điều khiển sau những cuộc nhậu.

Người vi phạm thường xuất phát từ sự tin tưởng, thuận tiện, hoặc tâm lý chủ quan "nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì". Song, đây chính là khởi nguồn cho hậu quả pháp lý mà chủ xe có thể phải đối diện.

Luật sư khuyến cáo chủ sở hữu hoặc quản lý phương tiện cần kiểm tra giấy phép lái xe, độ tuổi, tình trạng sức khỏe… của người khác trước khi giao xe cho họ điều khiển. Tuyệt đối không giao xe cho người đã uống rượu bia, sử dụng chất kích thích hoặc có biểu hiện không tỉnh táo.

Trường hợp người thân, bạn bè đề nghị mượn xe sau cuộc nhậu, chủ xe nên từ chối và chủ động hỗ trợ phương án di chuyển an toàn như gọi taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người đủ điều kiện đưa về.

Đối với gia đình có người chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe, cần quản lý chìa khóa, phương tiện và không để người không đủ điều kiện tự ý sử dụng.