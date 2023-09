Đưa xuất bản Việt Nam ra thế giới

VN tổ chức Hội nghị thường niên ABPA

Hội nghị thường niên Ban Chấp hành Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á (ABPA) diễn ra tại TP.HCM từ 14 - 16.9, sẽ tổng kết hoạt động ABPA trong năm qua và bàn về các hoạt động của năm tới. Hội nghị sẽ nghe báo cáo ngành xuất bản của các nước trong khối và hoạt động của các ban nghiệp vụ. Theo kế hoạch, sẽ có 23 thành viên ban lãnh đạo hội xuất bản các nước thành viên ABPA đến TP.HCM tham dự. Đoàn Hội Xuất bản Myanmar sẽ tham gia theo hình thức trực tuyến.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Hội Xuất bản VN sẽ tổ chức hội thảo khoa học "Bảo vệ bản quyền sách trên không gian mạng" với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế và trong nước.

Bên cạnh đó, Đường sách TP.HCM phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ 14 - 16.9.

Các hoạt động do Hội Xuất bản VN tổ chức trong nhiệm kỳ Chủ tịch cũng hướng đến mục tiêu chung ASEAN, đặc biệt là "Duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định và tăng cường hơn nữa các giá trị hướng tới hòa bình trong khu vực và nâng cao khả năng tự cường khu vực thông qua đẩy mạnh hợp tác chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa -xã hội".

Đến nay, sau gần 2 năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của ABPA, Hội Xuất bản VN đã đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp ngoại giao nhân dân, đóng góp tích cực vào việc nâng cao vị thế VN trên trường quốc tế.