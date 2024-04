Dubai chìm trong biển nước

Lượng mưa kỷ lục

UAE hôm 16.4 trải qua ngày mưa lớn nhất trong 75 năm. Mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng, khiến giao thông bị gián đoạn và gây nhiều thiệt hại.

The Guardian ngày 17.4 đưa tin những cơn mưa bắt đầu vào đêm 15.4, sáng 16.4, hơn 120 mm đã đổ xuống thành phố sa mạc Dubai (UAE) - lượng mưa trung bình thường trong cả một năm. Một số khu vực địa phương khác của UAE cũng ghi nhận lượng mưa hơn 80 mm trong vòng 24 giờ, tính đến 8 giờ sáng 16.4.

Ô tô chìm trong nước trong cơn mưa bão ở Dubai (UAE) ngày 16.4.2024 REUTERS

Mưa lớn là hiện tượng bất thường ở UAE - nơi thường nắng nóng, khô cằn, và chỉ nhận lượng mưa vào mùa đông. Văn phòng truyền thông của chính phủ UAE đã đăng trên nền tảng X rằng những trận mưa như trút nước là một sự kiện khí hậu "đặc biệt". Bên cạnh đó, hãng thông tấn WAM (UAE) gọi trận mưa lần này là "một sự kiện thời tiết lịch sử" kể từ khi có số liệu chính thức năm 1949, đồng thời dự báo sẽ còn có nhiều mưa hơn nữa.

Theo CNN, mưa sẽ giảm dần trong khu vực vào tối 16.4, nhưng các cơn mưa rào có thể kéo dài vào ngày 17.4 trước khi thời tiết khô ráo trở lại.



Theo Đánh giá khí hậu quốc gia lần thứ 5 của Mỹ, biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng mưa cực đoan trở nên thường xuyên và dữ dội hơn. Theo đài ABC ngày 17.4 đưa tin, các đợt mưa cực đoan dữ dội hơn làm tăng tần suất và quy mô lũ quét, vì lượng nước mưa vượt quá khả năng xử lý của cơ sở hạ tầng.



Bên cạnh đó, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng bầu không khí ấm lên do biến đổi khí hậu có thể giữ và tích tụ nhiều độ ẩm hơn, từ đó gây ra nhiều cơn bão cực đoan và lượng mưa dữ dội hơn, theo CNBC ngày 16.4.

Thiệt hại về người và vật chất

Theo thông tin mới nhất, ít nhất một người đàn ông thiệt mạng khi phương tiện của ông bị dòng nước mạnh cuốn trôi ở thành phố Ras Al Khaimah (UAE).

Theo The Guardian ngày 17.4, do mưa lớn thường ít xảy ra ở Dubai, nên cơ sở hạ tầng không sẵn sàng để đối phó các hiện tượng cực đoan do mưa lụt. Nhiều con đường và khu vực thiếu hệ thống thoát nước, và chính quyền UAE buộc phải cử xe chở dầu ra đường để bơm nước.



Ô tô ngập quá nửa trên đường phố Dubai ngày 16.4.2024 REUTERS

Bên cạnh đó, mưa rơi như trút nước và nhanh đến mức một số người lái xe ô tô buộc phải bỏ phương tiện khi nước lũ ngày càng dâng cao và nhấn chìm các con đường. Theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, các trung tâm mua sắm lớn như Dubai Mall và Mall of the Emirates đều chìm trong nước lũ.

Các trường học trên khắp UAE buộc đóng cửa và dự kiến sẽ tiếp tục đóng cửa vào ngày 17.4 Chính phủ Dubai cũng gia hạn thời gian làm việc từ xa cho nhân viên đến hết ngày 17.4.

Toàn cảnh lũ lụt do mưa lớn ở tháp Burj Khalifa (Dubai, UAE) ngày 16.4.2024 REUTERS

Sân bay Quốc tế Dubai - sân bay bận rộn nhất thế giới về du lịch quốc tế, cũng chìm dưới nước khi những chiếc máy bay khổng lồ cố gắng di chuyển trong nước ngập. Trang web của Sân bay Quốc tế Dubai cho thấy hàng chục chuyến bay bị hoãn hoặc hủy trong ngày 16.4, với các điểm đến bị ảnh hưởng gồm Ấn Độ, Pakistan, Ả Rập Xê Út và Anh.

Cơ quan quản lý thảm họa và khủng hoảng khẩn cấp quốc gia của UAE kêu gọi mọi người ở nhà, đồng thời người dân nên đỗ ô tô ở những vị trí an toàn và trên cao, cách xa khu vực dễ bị lũ lụt và những nơi có thể tích tụ nước.



Trước đó, nước láng giềng của UAE là Oman cũng gánh chịu tình trạng tương tự, khiến 13 người thiệt mạng trong lũ quét, nhiều học sinh mắc kẹt trên xe buýt, và cuốn trôi nhiều phương tiện giao thông.