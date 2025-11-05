Đức bắt 18 người trong 3 đường dây gian lận thẻ tín dụng toàn cầu

Những đường dây gian lận thẻ tín dụng và rửa tiền quốc tế nói trên đã thu những khoản phí mang tính gian lận cho việc đăng ký trực tuyến tại các trang web giả mạo, theo AFP dẫn thông báo từ Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và các công tố viên tại thành phố Koblenz thuộc miền tây của Đức.

Cảnh sát hình sự liên bang Đức (BKA) và các công tố viên trong cuộc họp báo tại thành phố Wiesbaden (Đức) ngày 5.11 về vụ bắt 18 nghi phạm trong cuộc truy quét 3 đường dây gian lận thẻ tín dụng và rửa tiền quốc tế

Ảnh: Reuters

Công tố viên Harald Kruse của Koblenz cho biết một số nhân viên tại 4 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lớn của Đức bị cáo buộc hợp tác với các đường dây gian lận để tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp, "qua đó làm tổn hại đến một phần hệ thống tài chính Đức".

Các trang web giả mạo được thiết kế một cách chuyên nghiệp để trông giống như các trang web cung cấp dịch vụ khiêu dâm, phát video trực tiếp và hẹn hò, với 19 triệu lượt đăng ký đã được tạo ra.

BKA và các công tố viên cho hay từ năm 2016 đến năm 2021, các nghi phạm đã sử dụng thông tin thẻ tín dụng của 4,3 triệu cá nhân từ 193 quốc gia, gây thiệt hại hơn 300 triệu euro,(khoảng 345 triệu USD).

Cuộc điều tra tập trung vào "44 nghi phạm đến từ Đức, Anh, Latvia, Hà Lan, Đan Mạch, Áo, Mỹ và Canada, độ tuổi từ 32 đến 74", theo công tố viên Kruse. Tổng cộng 18 người đã bị bắt giữ, trong đó có 5 người ở Đức, theo thông cáo báo chí.

Cảnh sát hôm 4.11 đã tiến hành các cuộc đột kích tại Đức, Ý, Canada, Luxembourg, Hà Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Mỹ và CH Síp như một phần của chiến dịch được gọi là "Operation Chargeback (tạm dịch: Chiến dịch Hoàn tiền).

Phó chủ tịch BKA Martina Link cho hay các mạng lưới tội phạm đã sử dụng các cuộc tấn công giả mạo hoặc dữ liệu bị rò rỉ để đánh cắp thông tin ngân hàng và thẻ tín dụng của người dân từ năm 2016 đến năm 2021. Bà Link cho biết thêm hàng trăm công ty vỏ bọc, hầu hết được đăng ký tại Anh hoặc CH Síp, đã được sử dụng để xử lý các trang web lừa đảo và thu lợi bất chính.

"Tổng cộng có khoảng 2.000 trang web giả mạo đã bị xác định trong quá trình điều tra", bà Link nói. Những khoản tiền nhỏ và được dán nhãn mơ hồ một cách cố ý đã cho phép những kẻ lừa đảo che giấu việc rút tiền.

Cũng theo bà Link, các nghi phạm đã rửa khoảng 150 triệu euro thông qua hàng chục tài khoản ngân hàng ở Đức.