Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đức bắt 18 người trong 3 đường dây gian lận thẻ tín dụng toàn cầu

Văn Khoa
Văn Khoa
05/11/2025 20:28 GMT+7

Giới chức Đức hôm nay 5.11 thông báo đã bắt giữ 18 nghi phạm trong một cuộc truy quét 3 đường dây gian lận thẻ tín dụng và rửa tiền quốc tế.

Những đường dây gian lận thẻ tín dụng và rửa tiền quốc tế nói trên đã thu những khoản phí mang tính gian lận cho việc đăng ký trực tuyến tại các trang web giả mạo, theo AFP dẫn thông báo từ Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và các công tố viên tại thành phố Koblenz thuộc miền tây của Đức.

- Ảnh 1.

Cảnh sát hình sự liên bang Đức (BKA) và các công tố viên trong cuộc họp báo tại thành phố Wiesbaden (Đức) ngày 5.11 về vụ bắt 18 nghi phạm trong cuộc truy quét 3 đường dây gian lận thẻ tín dụng và rửa tiền quốc tế

Ảnh: Reuters

Công tố viên Harald Kruse của Koblenz cho biết một số nhân viên tại 4 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lớn của Đức bị cáo buộc hợp tác với các đường dây gian lận để tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp, "qua đó làm tổn hại đến một phần hệ thống tài chính Đức".

Các trang web giả mạo được thiết kế một cách chuyên nghiệp để trông giống như các trang web cung cấp dịch vụ khiêu dâm, phát video trực tiếp và hẹn hò, với 19 triệu lượt đăng ký đã được tạo ra.

BKA và các công tố viên cho hay từ năm 2016 đến năm 2021, các nghi phạm đã sử dụng thông tin thẻ tín dụng của 4,3 triệu cá nhân từ 193 quốc gia, gây thiệt hại hơn 300 triệu euro,(khoảng 345 triệu USD).

Cuộc điều tra tập trung vào "44 nghi phạm đến từ Đức, Anh, Latvia, Hà Lan, Đan Mạch, Áo, Mỹ và Canada, độ tuổi từ 32 đến 74", theo công tố viên Kruse. Tổng cộng 18 người đã bị bắt giữ, trong đó có 5 người ở Đức, theo thông cáo báo chí.

Cảnh sát hôm 4.11 đã tiến hành các cuộc đột kích tại Đức, Ý, Canada, Luxembourg, Hà Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Mỹ và CH Síp như một phần của chiến dịch được gọi là "Operation Chargeback (tạm dịch: Chiến dịch Hoàn tiền).

Phó chủ tịch BKA Martina Link cho hay các mạng lưới tội phạm đã sử dụng các cuộc tấn công giả mạo hoặc dữ liệu bị rò rỉ để đánh cắp thông tin ngân hàng và thẻ tín dụng của người dân từ năm 2016 đến năm 2021. Bà Link cho biết thêm hàng trăm công ty vỏ bọc, hầu hết được đăng ký tại Anh hoặc CH Síp, đã được sử dụng để xử lý các trang web lừa đảo và thu lợi bất chính.

"Tổng cộng có khoảng 2.000 trang web giả mạo đã bị xác định trong quá trình điều tra", bà Link nói. Những khoản tiền nhỏ và được dán nhãn mơ hồ một cách cố ý đã cho phép những kẻ lừa đảo che giấu việc rút tiền.

Cũng theo bà Link, các nghi phạm đã rửa khoảng 150 triệu euro thông qua hàng chục tài khoản ngân hàng ở Đức.

Tin liên quan

Trộm thẻ tín dụng mua vé số, hai tên trộm chưa dám nhận thưởng 13 tỉ đồng

Trộm thẻ tín dụng mua vé số, hai tên trộm chưa dám nhận thưởng 13 tỉ đồng

Hai người vô gia cư tại thành phố Toulouse ở Pháp đã lấy thẻ tín dụng đánh cắp để mua vé số và trúng 500.000 euro nhưng công ty vé số đang phân vân không biết nên trả thưởng cho ai.

Malaysia phá băng lừa đảo thẻ tín dụng

Sự cố giao dịch thẻ tín dụng khắp Nhật Bản

Khám phá thêm chủ đề

Thẻ tín dụng Nghi phạm Gian lận đức rửa tiền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận