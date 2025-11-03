Đức Phúc đứng chung sân khấu với Sooyoung (SNSD)

Sự kiện do Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc và Viện Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) chủ trì, SILKROAD GROUP tổ chức, cùng sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Sự kiện có sự góp mặt của các ca sĩ, nhóm nhạc đến từ Việt Nam và Hàn Quốc như Đức Phúc, MIN, Sooyoung (SNSD), nhóm nhạc AHOF...

Đêm nhạc 'ASEAN - Hàn Quốc 2025' có gì?

Sooyoung (SNSD) dẫn chương trình đêm nhạc ASEAN - Hàn Quốc 2025 tại TP.HCM. Hơn 3.000 khán giả vỡ òa mỗi khi cô xuất hiện Ảnh: BTC

Không cần lời giới thiệu dài dòng, chỉ bằng câu "Xin chào" bằng tiếng Việt, Sooyoung (Girls' Generation) đã khiến toàn bộ khán phòng như "bùng nổ". Nữ nghệ sĩ xuất hiện với phong thái rạng rỡ, vừa là MC, vừa là cầu nối văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Trước khi các tiết mục nghệ thuật bắt đầu, chương trình diễn ra lễ trao tặng tài trợ trị giá 2 tỉ đồng từ Ngân hàng Shinhan, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) và các đối tác, thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và TP.HCM. Khoản tài trợ sẽ được sử dụng cho các dự án giúp trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình đa văn hóa - tiếp nối tinh thần "đồng hành" mà chương trình đã duy trì trong nhiều năm qua giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đại diện ban tổ chức trao 2 tỉ đồng cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và TP.HCM, lan tỏa tinh thần sẻ chia và hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên Ảnh: BTC

Đức Phúc tái hiện bản 'hit' quán quân

Ca sĩ MIN mang đến giai điệu ballad nhẹ nhàng, đậm chất Vpop, tạo nên khoảng lặng tinh tế giữa chuỗi tiết mục sôi động Ảnh: BTC

Đêm nhạc mở màn với phần trình diễn sôi động của nhóm AHOF - đại diện thế hệ mới của Kpop. Tiếp nối, ca sĩ MIN mang đến khoảng lặng nhẹ nhàng đậm chất Vpop. Khi Na Tae Joo xuất hiện, khán phòng lập tức "bùng cháy". Màn trình diễn kết hợp võ taekwondo với dòng nhạc trot - vốn là đặc trưng của Hàn Quốc đã đem đến sự giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại. Trong không khí sôi động của đêm nhạc, Đức Phúc tái hiện sân khấu Intervision 2025 (Nga) với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, tạo nên màn trình diễn hoành tráng và ấn tượng với khán giả trong nước và quốc tế.



Một trong những khoảnh khắc đáng yêu giữa chương trình là khi ca sĩ Đức Phúc thể hiện một đoạn nhạc Hàn để gửi tặng Sooyoung, người anh bày tỏ "đã mến mộ từ lâu". Đức Phúc chia sẻ rằng anh vô cùng hạnh phúc khi được gặp gỡ thần tượng của mình - nữ ca sĩ từng là một phần tuổi thơ của anh. Nam ca sĩ bộc bạch, từ khi còn là cậu bé 12 tuổi, anh đã nghe nhạc của SNSD và mơ ước một ngày có thể đứng chung sân khấu với những thần tượng ấy. Giấc mơ ấy nay đã thành hiện thực trong đêm nhạc ASEAN - Hàn Quốc 2025, nơi âm nhạc xóa nhòa khoảng cách giữa hai nền văn hóa.

Ca sĩ Đức Phúc biểu diễn ca khúc “hit” và giao lưu cùng Sooyoung trên sân khấu, khiến khán phòng ngập tràn tiếng reo hò và cảm xúc gần gũi Ảnh: BTC

Kết thúc chương trình, nhóm nhạc nữ Kep1er trình diễn loạt ca khúc sôi động, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, rực rỡ. Các thành viên bày tỏ xúc động trước tình cảm nồng nhiệt của khán giả Việt Nam, xem đây là "một trong những sân khấu đáng nhớ nhất trong tour diễn quốc tế". Trước khi chương trình khép lại, Sooyoung gửi lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn "sẽ sớm quay trở lại Việt Nam trong thời gian gần nhất".

Đêm nhạc ASEAN - Hàn Quốc 2025 không chỉ là bữa tiệc âm nhạc, mà còn là hành trình kết nối con người, chia sẻ yêu thương và lan tỏa văn hóa giữa hai quốc gia, nơi âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung, xóa nhòa mọi khoảng cách.